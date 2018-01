Půjdeme za hranici výkonnosti, slibuje před ME trenér Kubeš

Čeští házenkáři mají na evropském šampionátu v Chorvatsku tak silnou základní skupinu, že podle trenérů budou muset jít za hranici normální výkonnosti, aby měli šanci uspět. Reprezentanti postupně změří síly s obhájci stříbra Španěly, úřadujícími olympijskými vítězi Dány a Maďary, kteří budou mít téměř domácí prostředí. Do další fáze projdou první tři týmy ze skupiny.

"V těch zápasech očekáváme nejen maximum, ale prostě to, že naši hráči půjdou za hranici výkonnosti. Jedině tak se můžeme měřit s týmy, které nás čekají ve skupině. Pokud bych hráli na úrovni maximální, stačit to nebude," řekl v Brně novinářům jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

"Prostě několik našich hráčů musí jít za hranici normální výkonnosti, to je náš cíl. Pak máme šanci s těmi soupeři hrát. Pokud se nám to nepodaří, ten rozdíl v kvalitě je tak veliký, že výsledky prostě nebudou," dodal Kubeš.

O možném postupu do další fáze šampionátu, která se odehraje ve dvou šestičlenných skupinách, mluví trenéři opatrně. "Ambice máme ty, že tam chceme odehrát maximum toho, čeho jsme schopni jako tým, s tou naší energií, s nasazením. To je náš hlavní cíl a uvidíme, k čemu nám to bude stačit," prohlásil druhý z trenérů Jan Filip.

"Ti soupeři jsou tak kvalitní, že uvažujeme tak, že přijedeme a od první minuty se budeme snažit dostat za hranici našich možností. Po 60 minutách se podíváme na tabuli a uvidíme, co tam bude. Silná stránka našeho týmu byli vždy brankáři a jsme přesvědčeni, že to tak bude i na tomhle šampionátu," doplnil Kubeš.

Papírově nejschůdnějším soupeřem v boji o postup by mělo být Maďarsko, s nímž Češi zakončí skupinu. "Španělsko vyniká taktickou disciplínou, vyspělostí. Na velmi vysoké úrovni jsou schopni správně rozhodovat herní situace. To považuji za jejich nejsilnější stránku," podotkl Kubeš.

"Dánsko je technicky jeden z nejvyspělejších týmů s velkými hvězdami házené. A jsou to olympijští vítězové. A Maďaři mají fyzicky velký tým, s novým trenérem, novou energií a pravděpodobně domácím prostředím," dodal Kubeš.

Před pátečním odjezdem na šampionát popřál českému týmu štěstí jeden z nejlepších házenkářů reprezentační historie Filip Jícha, který na podzim ukončil kariéru. Vedle něj chybí kvůli zranění i střelec Tomáš Babák.

"Filip tu není a už nebude na hřišti, to je realita. Stejně jako tu není Tomáš Babák. Museli jsme do toho zapracovat jiné hráče. Hodně to na něm stálo ta naše hra, byl ústřední postavou v naší hře. Musíme to prostě rozložit dál, Bečvář, Zdráhala, novou roli má Sviták. Musíme Tomáše kolektivně nahradit," uvedl Filip.