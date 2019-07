Quintana potvrdil pověst skvostného vrchaře, lídr zabojoval

Perfektní výkon od Bernala, který nakonec najel na Alaphilippa jednatřicet sekund! Posouvá se tím na druhou pozici celkového pořadí, muž ve žlutém svůj trikot udrží i po dnešní horské etapě! Dnešní vítěz Quintana je sedmý, důrazně si etapovým vítězstvím řekl o pozici lídra týmu Movistar.

🏁 @Eganbernal was able to conserve his lead righ up until the finish line.

🏁 Egan Bernal a su conserver son avance jusqu'à la ligne d'arrivée.#TDF2019 pic.twitter.com/vkH4dZ2Gbd