Ratajová začala angažmá v Pixbu triumfem na Czech Open

Triumfem na mezinárodním turnaji Czech Open v Praze začala své angažmá v celku Pixbo Wallenstam česká florbalová útočnice Denisa Ratajová. Do Švédska se třiadvacetiletá bývalá opora Vítkovic vydala z finského klubu SB-Pro, s kterým se rozloučila vítěznou brankou v dubnovém superfinále. Pixbo na Czech Open triumfovalo potřetí za sebou a celkově pošesté. Ratajová na prestižním letním turnaji slavila poprvé.

"Tento turnaj je klasický pro Pixbo, vždycky ho absolvují před sezonou. Pro mě to bylo takové aklimatizování, protože jsem ve Švédsku byla zatím jen týden. Moc jsem se těšila na zápasy, až budeme hrát za jeden tým. Jsem ráda, že se to takto povedlo," řekla Ratajová ČTK.

K finálové výhře nad Falunem 5:1 pomohla asistencí, na turnaji byla s devíti body za šest branek a tři asistence nejproduktivnější hráčkou Pixba. "Sobotní zápasy proti Vítkovicím a Chodovu byly dost těžké. Jsem ráda, že jsme to zvládly a dneska jsme to dotáhly do vítězného konce. Je vždycky super vyhrát takový turnaj. Je to skvělé z hlediska sebevědomí před sezonou, aby byl tým spolu, sehrály jsme se a užily si nějaký čas mimo Švédsko tady v Praze," doplnila Ratajová.

"Pocity jsou skvělé, jak z vítězství, tak i holek, které jsou super. Je s nimi sranda a opravdu se mě snaží zapojit do kolektivu. Když něčemu nerozumím, tak mi Eliška (Krupnová) pomůže. Trenér mluví anglicky, to je hlavní jazyk, který používám," popsala Ratajová.

Do Pixba zamířila účastnice dvou mistrovství světa, aby se dále zlepšovala. "Věřím, že švédská liga mi v tom pomůže. Hrát v takovém týmu, jako je Pixbo, být obklopená superzkušenými hráčkami a dostat se do konfrontace s těmi nejlepšími je ten pravý způsob. Motivuje mě to a moc se těším na sezonu," podotkla Ratajová.

Nastupuje v útoku s Krupnovou, která už načíná v Pixbu čtvrtou sezonu. "Hrajeme spolu v reprezentaci třetí nebo čtvrtý rok. Je super, že budeme spolupracovat i v klubu, a věřím, že si to do reprezentace pak přeneseme. Moc ráda s Eliškou hraji, rozumíme si na hřišti i mimo hřiště," pochvalovala si Ratajová.

S angažmá v Nurmijärvi, kde s krátkou pauzu při návratu do Vítkovic působila od sezony 2015/16, měla Ratajová sladké loučení. O výhře v superfinále nad celkem SC Classic z Tampere 3:2 před 5170 diváky v helsinské Hartwall Areně rozhodla v čase 57:10.

"My jsme ten finálový zápas nezačaly úplně dobře, ale postupně jsme se zvedly. Jenni Torkkiová dala dva góly, to nás nakoplo. Pak jsme měly šanci skórovat v přesilovce a podařilo se. Byla jsem moc ráda, že se to povedlo," vzpomínala Ratajová.

"Superfinále ve Finsku není až tak bouřlivé jako v Česku. Ale posledních deset minut víc než dvě třetiny haly byly na naší straně a opravdu nás to hnalo dopředu. Oslavy pak byly moc super," dodala.