Recept na vítězství? Snažím se naštvat, říká zlatý Bábek.

Nejrychleji zajetý kilometr s pevným startem v životě zajistil českému dráhovému cyklistovi Tomáši Bábkovi zlatou medaili z Evropských her v Minsku. Dvaatřicetiletý cyklista byl v dopolední kvalifikaci druhý, ve finále ale dokázal o čtyři desetiny sekundy zrychlit a připsal si další velký úspěch.

"Před startem jsem byl šíleně nervózní a říkal jsem si, že by bylo skvělé, kdyby to dopadlo na medaili. A teď tady stojím, je to český rekord a zlatá medaile," řekl Bábek Českému rozhlasu.

Oficiální rekord ale nepřekonal, neboť Robin Wagner v roce 2013 dokázal ve vysokohorském prostředí v Mexiku zajet kilometr pod minutu. Na nížinných velodromech ale žádný Čech rychleji nejel.

Závodník Dukly Brno ve finále startoval předposlední, což mu moc nevyhovuje. "Paradoxně mám radši, když jedu ze začátku a poté sleduji časy ostatních, než jet nakonec. Zadařilo se ale i tak," usmíval se Bábek, jenž byl nervózní i proto, že cítil, že má šanci na úspěch. "Věděl jsem, že můžu vyhrát a můžu udělat obrovský výsledek. Snažil jsem se uklidnit. Většinou se mi to podaří tak, že se snažím naštvat, když to řeknu slušně, a to se mi podařilo," řekl.

Navíc měl Bábek respekt z vítěze kvalifikace Francesca Lamona z Itálie. "Porazil mě na mistrovství světa a navíc v kvalifikaci zajel čas, kterého jsem já nikdy nedosáhl. Věděl jsem, že musím jet naplno a překonat své maximum poměrně o dost. Když jsem pak protnul pásku a viděl jsem ten čas (1:00,606), tak jsem tomu nemohl uvěřit. Pak už jsem jen čekal a doufal, že to dopadne," uvedl Bábek.

Rodák z Brna byl ve finále jedním z mála cyklistů, který oproti kvalifikaci zrychlil. "Já to tam mám. Nejezdím úplně přes hranu a celý život si tam kousíček nechávám. Myslím si, že dnes se mi to podařilo prolomit. Když jsem ale viděl ty časy, tak jsem si myslel, že se zhorším. Opak byl ale pravdou," radoval se Bábek.

Medailista z mistrovství světa i Evropy si úspěchu v Minsku cenil. "Vzhledem k tomu, že pro dráhovou cyklistiku jsou to první Evropské hry, tak to řadím hodně vysoko. Ještě bych se tím ale nechtěl nechat uchlácholit, protože v neděli mě čeká keirin. Sice musím vstávat v šest ráno, ale snad se zadaří," přál si.

"Myslím si, že (moje) výkonnost je skvělá, ale v keirinu je i taktika a malá chybička může vše zvrátit. Doufám, že mi bude opět přát štěstí," dodal Bábek, který bude v neděli vlajkonošem české výpravy na slavnostním zakončení her.