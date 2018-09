Rekordní šesté zlato z MS? Nesvazuje mě to, ujistil Synek

Skifař Ondřej Synek bude na mistrovství světa usilovat o zisk rekordní šesté zlaté medaile. Pětatřicetiletý veslař pražské Dukly se loni ziskem pátého titulu vyrovnal dlouholetému rivalovi Mahému Drysdalovi z Nového Zélandu a Němci Peteru-Michaelu Kolbemu, teď má šanci osamostatnit se v čele historických tabulek.

"V hlavě to ale nemám. Vím, že můžu být první, kdo jich bude mít šest, ale není to pro mě priorita. Nejde mi o to, abych vedl nějakou historickou tabulku. Určitě mě to nesvazuje," řekl Synek na úterní tiskové konferenci v Praze.

"Spíše tam jedu s tím, že chci vyhrát, protože letošní sezona byla opět delší než klasicky. Byť jen o 14 dní. I tak se to přes prázdniny protahuje a už se všichni těšíme, až to budeme mít za sebou," přiznal rodák z Brandýsa nad Labem, který se podle svých slov stále složitěji motivuje k tréninku.

Hlavním hnacím motorem je pro Synka olympiáda v Tokiu 2020. Chce se tam ještě jednou pokusit o zisk zlaté olympijské medaile, ve sbírce má bronz a dvě stříbra.

"Pro mě jsou motivace hlavně olympijské hry v Tokiu, kam bych chtěl doplout. A tohle je jeden z krůčků k tomu. Letos je mistrovství světa jako přípravný krůček, za rok nás čeká kvalifikační šampionát, ze kterého postupuje devět lodí, a to je ten velký krůček k tomu dostat se na olympiádu. A samotná olympiáda je největší krok. Takhle to beru," vysvětlil Synek.

Do Plovdivu se svěřenec trenéra Milana Dolečka přesune až v sobotu, očekává totiž složité tréninkové podmínky v Bulharsku. Tamní kanál totiž nemá vedlejší vratné dráhy. "Nechtěli jsme jet dříve, protože tamní kanál je betonové koryto, budou se tam držet vlny a až tam všichni najedou, tak se tam nebude dát absolutně trénovat," řekl Synek, kterého čeká v Plovdivu premiérový start.

Loni při evropském šampionátu rychlostních kanoistů v Plovdivu závodníci zajeli řadu nejlepších světových časů. Podobná očekávání teď mají i veslaři. "Rychlejší závod je příjemnější. Jste rychleji v cíli a méně to bolí," pousmál se Synek. "Asi tam padnou nějaké rekordy, ale ve veslování nejde primárně o časy. Důležité je, kdo bude stát na pódiu," dodal již vážněji.