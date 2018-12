Rekordy či trápení favoritů. MS v Praze nabídlo ale mnohem víc

Florbal coby školní sport? Této nálepky se po uplynulém mistrovství světa už nadobro zbaví. Šampionát v Praze ukázal, že už tak není. Po devět dní naplněná O2 arena je toho jasným důkazem. Čeští organizátoři ukázali, jakou cestou by se měl tento mladý sport vydat, aby se ale řadil mezi opravdu ty velké, tak bude muset ujít ještě pořádný kus.

Češi dokáží uspořádat velké akce. Přesvědčil se o tom hokej, fotbal, atletika a naposled teď i florbal. Organizátoři vsadili vše na nejmodernější halu v tuzemsku a šampionát přesunuli do pražské O2 areny. Nebáli se větší haly, naopak už ji měli vyzkoušenou ze superfinále a výsledek byl na světě. Hned několik vylepšených rekordů. Nejprve návštěvnost na úvodní den šampionátu, na který se přišlo podívat přes 31 tisíc lidí.

Divácké rekordy

Další nová maxima na sebe dlouho nenechala čekat. Pořadatelé v čele s prezidentem českého florbalu Filipem Šumanem chtěli překonat na domácím MS divácký rekord z roku 2014. Ani ve snu ale netušili, že už se tak stane ve čtvrtek před závěrečným víkendem. Celkově zavítalo na MS 181 518 diváků, což bylo o 77 tisíc víc, než před čtyřmi lety ve Švédsku. Jenom na finále jich přišlo 16 276, což je také nejvyšší návštěva na jeden samostatný zápas v historii překonaná po 22 letech z prvního šampionátu.

Zasloužilý veterán

Rekordy nepadaly pouze ve spojení s návštěvností, ale i mezi hráči. Veterán ve finském dresu Mika Kohonen se účastnil již jedenáctého mistrovství světa, chyběl pouze na tom prvním v roce 1996. V 41 letech navíc získal s Finskem čtvrtý titul, které ve finále porazilo Švédsko 6:3, k tomu odehrál na šampionátech 60 zápasů a jen těžko se k němu někdo přiblíží.

Špička se pomalu vyrovnává

MS v Praze rovněž ukázalo, že se florbal vyrovnává, i když to jde pomalu. Sice na jeho adresu stále zaznívají hlasy, že se jedná o sport čtyř zemí, ale Lotyši nebo Norové jasně ukázali, že už tomu tak není. Pobaltský stát dokázal zaskočit Česko v základní skupině a pořádně pocuchalo s jeho sebevědomím a přineslo obavy pořadatelům. Seveřané zase byli blízko, aby ve čtvrtfinále vyřadili Švýcary, kteří následně měli na dosah skalp Švédů, když s nimi prohráli až po nájezdech.

Australská dvojčata z Prahy

Prahu a O2 arenu dokázali pobláznit Australané, které za nejlepším výsledkem na MS vedla dvojčata z Prahy. Dvacetiletí Tomáš a Daniel Gartnerové dokázali dostat oceánský celek až do play off a poprvé v historii se do vyřazovacích bojů světového šampionátu probojoval tým z tohoto regionu nebo Asie.

Premiéra ženských sudích

Milník na florbalovém šampionátu zažily i ženy. Poprvé se totiž stalo, že na mistrovství světa mužů pískaly dámské sudí Corina Wehingerová a Sandra Zurbuchenová ze Švýcarska, které se dostaly mezi sedm vyvolených párů a dostaly možnost si zapískat například duel Lotyšsko-Česko. Jejich maximem na MS byl zápas o konečné sedmé místo mezi Dánskem a Norskem.