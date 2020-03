Reuters: Pořadatelé OH už pracují na scénářích odložení

Pořadatelé olympijských her v Tokiu se kvůli pandemii koronaviru potichu připravují i na možné odložení soutěží. Třebaže Mezinárodní olympijský výbor i japonská vláda trvají na původním termínu her 24. července až 9. srpna, dva zdroje blízké organizátorům řekly agentuře Reuters, že už vznikají scénáře různých možností odložení.

"Byli jsme požádáni o simulaci variant odložení her. Proto vytváříme alternativní plány B, C, D podle doby, o jakou by se hry odložily," řekl jeden z nejmenovaných zdrojů. Součástí těchto plánů jsou podle něho i ekonomické dopady.

Druhý zdroj uvedl, že se uvažuje o odložení her o rok či dva, ale i o kratší dobu - měsíc nebo 45 dnů. "Rozhodnout se o tom ale každopádně musí co nejdříve, jinak náklady porostou," řekl. MOV ani japonští pořadatelé zatím zprávu Reuters nekomentovali.

Šíření nákazy v současnosti sportovní svět takřka zastavilo a kvůli omezeným možnostem přípravy sílí hlasy žádající odložení tokijských her. Prezident MOV Thomas Bach nicméně změnu termínu odmítá, i když i on v posledních dnech připustil, že MOV pracuje s různými scénáři.

Japonsko doufá, že olympijské hry přilákají množství zahraničních turistů. Jednou z uvažovaných možností je však i konání soutěží bez diváků. To by znamenalo ztrátu 800 milionů dolarů (asi 20,5 miliardy korun) za 7,8 milionu vstupenek.

Náklady pořadatelů na OH v Tokiu jsou oficiálně 12,6 miliardy dolarů (322 miliard korun). Rekordní více než tři miliardy dolarů jsou od japonských sponzorů, mezi nimiž podle Reuters vzrůstá nervozita.