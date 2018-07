Roglič ovládl sjezd, Thomas skvěle zafinišoval a drží žlutý trikot

Slovinský cyklista Primož Roglič vyhrál královskou pyrenejskou etapu na Tour de France a připsal si druhé dílčí vítězství na slavném závodě. Pro druhé místo si ve skupině hlavních favoritů dospurtoval Geraint Thomas a před rozhodující sobotní časovkou si upevnil celkové první místo.

Bývalý skokan na lyžích Roglič, jenž vyhrál královskou etapu na Tour i vloni, dojel do cíle 200,5 kilometru dlouhé trasy přes pověstné vrcholy Aspin, Tourmalet a Aubisque s náskokem 19 vteřin a v průběžném pořadí se posunul na třetí místo. Thomas díky bonifikaci za druhé místo zvýšil náskok před dnes šestým Tomem Dumoulinem na 2:05. Roglič ztrácí 2:24.

"Dneska jsem na to měl nohy," řekl šťastný Roglič. "Několikrát jsem se pokusil ujet a ve sjezdu se mi to konečně povedlo," popsal osmadvacetiletý jezdec stáje LottoNL-Jumbo rozhodující útok v závěrečném klesání z Col d'Aubisque.

Thomas si v kopcích hlídal hlavně nejbližšího nizozemského rivala. "Věděl jsem, že jediné, co musím udělat, je držet se Toma Dumoulina. Věděl jsem, že by mohl vyrazit za Rogličem. Ten byl dnes skvělý, úplně letěl," ocenil soupeřův odvážný sjezd. "Čekali jsme těžký den a to taky od začátku do konce byl. Ten sjezd byl dost rychlý, takže je fajn, že jsme zůstali vcelku," ulevil si.

Obhájce titulu a Thomasův kolega ze stáje Sky Chris Froome dojel na konci skupiny favoritů na osmém místě a klesl na čtvrtou příčku s mankem 2:37. Vítěz středeční pyrenejské etapy Nairo Quintana dnes nabral více než sedmiminutové manko a propadl se z pátého na deváté místo.

Lídr bodovací soutěže Peter Sagan, po pádu ve středeční etapě hodně potlučený, se protrápil do cíle s podporou několika stájových kolegů z týmu Bora-hansgrohe v časovém limitu se ztrátou 38:23 a dál bojuje o zelený dres. Matematicky už o něj sice nemůže přijít, aby ho ale pošesté v kariéře získal, musí dojet v neděli do cíle v Paříži.

V sobotu bude Thomas hájit žlutý dres v časovce na 31 kilometrů ze Saint-Pée-sur-Nivelle do Espelette. Na cyklisty čeká zvlněný profil, několik kilometrů před cílem budou muset zdolat 900 metrů stoupání na Col de Pinodieta s průměrným sklonem 10,2 procenta.

"Bude to hodně těžký den. Už jsem pořádně zničený. Ale pořád se snažím, abych se nenechal unést," konstatoval Thomas. "Na Paříž ještě nemyslím, v tomhle sportu nejsou žádné záruky. Nebudu zítra (v sobotu) zbytečně riskovat. Trasu znám, už jsem si ji třikrát prohlédl a ráno si ji znovu projedu," dodal.