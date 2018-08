Sáblíková se zastala Nováka. "Prohlášení Káji nebylo fér"

Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková se zastala trenéra Petra Nováka, jehož chováním další úspěšná rychlobruslařka Karolína Erbanová odůvodnila náhlý konec kariéry. Podle Sáblíkové jsou některá vyjádření její někdejší tréninkové kolegyně neférová a tvrdí, že rychlobruslaři vždy fungovali jako tým.

"Tvrzení Káji mě hodně překvapilo a zamrzelo. Co vím, tak spolu s Petrem v posledních měsících vůbec nekomunikovali, takže těžko mohlo docházet k nějakým konfliktům," uvedla na Facebooku Sáblíková, kterou Novák k rychlobruslení přivedl a dovedl ji ke všem úspěchům.

Bronzová olympijská medailistka Erbanová, která oznámila konec kariéry již v 25 letech v pondělí, si však stěžovala hlavně na to, že ji reprezentační kouč opakovaně očerňuje v médiích. Před novou sezonou odešla po čtyřech letech z Nizozemska a trénovala s polskou reprezentací. Mrzelo jí, že o ní trenér prohlásil, že je pomalá, a tvrzení, že o svém nástupu do polského týmu neinformovala, označila za "lživou podpásovku". Zároveň uvedla, že to nebylo poprvé, a postěžovala si, že se jí nikdo z rychlobruslařského světa nezastal.

Vztahy mezi Erbanovou a Novákem výrazně ochladly v roce 2014, kdy se rozhodla odejít z jeho tréninkové skupiny a věnovat se specializované sprinterské přípravě v Nizozemsku. "Sprinterský trénink se v českém týmu nedělal a nedělá. Pokusy, jak ze mě vyrobit vytrvalce, úspěšné nebyly. Musela jsem proto najít jiné řešení," uvedla Erbanová ve svém pondělním prohlášení.

"Petr z ní nechtěl udělat vytrvalkyni. Jen dobře věděl, že musí trénovat i delší tratě, třeba 1500 metrů, aby v koncovce kiláku 'neumírala'. Každý trenér má svoje metody, svoje názory. Buď je závodník akceptuje, nebo ne. Pak má volbu zůstat, odejít, skončit... Kája si vybrala cestu odchodu," napsala Sáblíková.

Připustila, že se vztahy zhoršily, ale dál prý Erbanové fandili. "Nedošlo k tomu, že bychom jí nepřáli úspěch. Když například vyhrála ME v Holandsku, přišli jsme jí pogratulovat a všichni s ní poslouchali uprostřed staďáku českou hymnu. Z každé české medaile jsme měli radost, protože pomáhala českému rychlobruslení," uvedla Sáblíková.

"Možná to bylo v emocích, ale některé věci, které Kája ve svém prohlášení tvrdí, nejsou podle mě úplně fér. Sama nejlíp ví, že jsme vždycky fungovali jako tým, že jsme malý sport, a tak jsme si všichni pomáhali. Každopádně jí přeju, aby se měla dobře, ať už se bude věnovat čemukoliv," dodala trojnásobná vítězka ankety Sportovec roku ČR.