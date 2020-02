Sáblíkovou čeká vrchol sezony, na mistrovství bude útočit na další tituly

Nejdůležitější závody v sezoně čekají v příštích dnech rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. V Salt Lake City bude na mistrovství světa obhajovat triumfy na tratích 3000 a 5000 metrů. Na olympijském oválu v Utahu navíc před necelým rokem vylepšila i světový rekord na trojce, takže se do Salt Lake City těšila.

"Ani mi nepřijde, že je to už rok... Jasně, že jsem si na to vzpomněla, když jsem poprvé vkročila do haly. Celý závěr minulé sezony byl fantastický. Na to se nedá jen tak zapomenout. Zároveň je to závazek. Ale teď nejde o rekordy, ale o to být co nejrychlejší," uvedla Sáblíková. Do dějiště MS na jednotlivých tratích se přesunula z Calgary, kde si minulý týden upevnila vedení v průběžném pořadí Světového poháru.

"Tahle sezona je zatím nahoru dolů. Mistrovství Evropy na začátku roku mi nevyšlo podle představ, leden byl pro mě celkově těžký, ale minulý týden byl dobrý. Věřím, že jsem na mistrovství světa dobře připravená," řekla trojnásobná olympijská vítězka, která nadcházející šampionát označuje za vrchol sezony od jejího začátku. "Už teď vím, že to bude bolet, ale každá medaile bolí. Zadarmo vám je nikdo nedá," řekla.

První start čeká dvaatřicetiletou rychlobruslařku ve čtvrtek, od 20:30 SEČ se pojede závod na tříkilometrové trati. "Pro mě je teď důležité, abych byla schopná zopakovat výkon z Calgary, kde jsem předvedla téměř perfektní jízdu. Uvidíme, na co mi to bude stačit. Za každou medaili bych byla šťastná. Nechtěla bych se domů vracet s prázdnýma rukama," uvedla Sáblíková.

Minulý týden zajela v Calgary vynikající čas 3:54,936. Na to, že by nyní atakovala svůj světový rekord, ale nemyslí. "Tohle vůbec neřeším, vážně ne. Když se na ten čas podívám, tak je to jako z říše snů. Vždyť naposledy v Calgary jsem zajela těsně pod 3:55, což byl skvělý čas. Tohle je ještě o tři vteřiny rychlejší," poukázala svěřenkyně trenéra Petra Nováka na své maximum 3:52,02.

Základním cílem Sáblíkově pro šampionát v USA je tradičně zisk medaile. "Spousta lidí si řekne, že mám doma dvacet zlatých medailí z mistrovství světa, že musím jasně vyhrát, ale tak snadné to není. Kdybych získala medaili, byla bych spokojená. Možná si někdo říká, že je to málo, ale pro mě by to bylo hrozně moc. Uvidíme, jak to půjde, mistrovství světa je vždycky hodně specifické a musí vám všechno vyjít. Všichni ví, že se mnou musí počítat, a stejně tak vím já, že musím počítat s nimi," podotkla Sáblíková.

Druhý start na MS čeká rodačku z Nového Města na Moravě v sobotu, kdy se představí na trati 5000 metrů, kterou na šampionátech ovládla desetkrát za sebou. Následně by Sáblíková měla v neděli nastoupit i na patnáctistovce, na kterou se také kvalifikovala. "Zatím mám v plánu, že ji pojedu, ale finální rozhodnutí uděláme až před závodem. Pro mě jsou hlavní tratě tři a pět kilometrů. I podle toho, jak na nich dopadnu, jak se budu cítit, se rozhodneme, jestli nastoupím i v neděli," dodala.

Vedle Sáblíkové se v Salt Lake City představí i Nikola Zdráhalová, která si vybojovala start na tratích 500, 1000, 1500 a 3000 metrů.