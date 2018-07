Sagan před Tour: Miluju pocit vyhrávat, ale chci se hlavně bavit

Slovenský cyklista Peter Sagan touží na Tour de France získat pošesté zelený trikot pro nejlepšího sprintera. Pokud se mu podaří bodovací soutěž vyhrát, dotáhne se na historicky nejlepšího Erika Zabela. Němec vyhrál šestkrát po sobě v letech 1996 až 2001. Sagana loni o stejný kousek připravila diskvalifikace a štafetu převzal Australan Michael Matthews.

Osmadvacetiletý Sagan je jako každoročně obrovským favoritem na zisk zeleného trikotu. Do slavného závodu ale půjde v klidu, se svou povahou čelí tlaku s nadhledem. "Miluju ten pocit, když vyhrávám. Dám do toho zase všechno, ale hlavně se chci ze všeho nejvíc dobře bavit," uvedl Sagan pro server cyclingnews.com.

A nijak si nedělá vrásky z očekávání, že letos může být cesta za triumfem v bodovací soutěži pro něho ta nejtěžší. Prohnat trojnásobného mistra světa z posledních tří let má zejména Kolumbijec Fernando Gaviria. "Někdy vyhráváte, jindy zase prohrajete. Takový je sport a takový je i celý život," prohlásil Sagan.

Jako obvykle nezkoumá nijak dopodrobna jednotlivé etapy, přesto si je jistý, že může uspět prakticky v každé z nich. "Nejsem čistokrevný sprinter, jako jsou Kittel, Cavendish a další. Mohu různým způsobem vyhrát různé etapy, ale stejně tak i ty, které budou končit ve spurtu. Myslím, že mohu být vždycky vepředu, v první pětce. Dařilo se mi to ostatně každým rokem," připomněl jezdec týmu Bora Hansgrohe.

Sagan je jednou z největších hvězd současného pelotonu, s ohledem na svůj styl závodění dost možná i tou nejzábavnější pro diváky. I přes tuto reputaci musel loni "Starou dámu" předčasně opustit. Kvůli kolizi, při níž měl v hromadném spurtu čtvrté etapy způsobit pád Marka Cavendishe, byl diskutabilně vyloučen a sen o šestém prvenství v řadě skončil. "Ale to už je minulost. Co se stalo, to se stalo," odmítl se Sagan opětovně zaobírat sporným okamžikem.

A našel na něm nakonec spíš pozitiva. "Poté, co jsem přišel o většinu Tour, jsem se do závodů vrátil čerstvější a silnější a vyhrál jsem pár dobrých závodů. V červenci jsem si navíc užil nejlepší prázdniny svého života, když jsem byl na lodi s rodinou a kamarády," připomněl Sagan, jehož zklamání asi nejvíc ze všeho definitivně rozprášil triumf v silničním závodě MS v norském Bergenu, jímž završil zlatý hattrick.

I když na Tour de France vyhrál dosud "pouze" osm etap, body v boji o zelený trikot připisuje velmi stabilně. A v tom je jeho velká síla. Celkem 80 z jeho prvních 100 dnů na Tour strávil v zeleném trikotu. "Letos je závod o něco později než obvykle a končí až s koncem července. Snad jsem podle kalendáře dobře načasoval formu. Každá sezona je odlišná, nová. A jak dobře víte, Tour je velmi dlouhá. Musíme být koncentrovaní od začátku až do konce," řekl Sagan.