Salto do lesa! Cyklista po hrozivém pádu všechny překvapil

Video, z něhož se tají dech. Belgický cyklista Philippe Gilbert se řítil při úterní 16. etapě Tour de France z kopce dolů, když z ničeho nic nezvládl kontrolu nad kolem, narazil do zdi, která ho následně odrazila do lesa. Právě v tomto sjezdu se před 23 lety zabil Ital Fabio Casartelli.

Záběry z incidentu vypadají na první pohled hrozivě. Belgický jezdec se poměrně osamocen hnal sjezdem, když v jedné chvíli na mokré silnici ztratil nadvládu nad svým bicyklem. Rázem se z něj stal bezmocný řidič, který se hnal v plné rychlosti proti zídce, do které také vzápětí narazil. Po střetu ho kolo vymrštilo přímo do lesa vedle trati.

Ihned se k němu seběhl tým pomocníků a lékařů, aby zjistili, jak to s cyklistou stáje Quick Step vypadá. Naštěstí se nejednalo o tragickou nehodu, která se ve stejném sjezdu přihodila italskému jezdci Fabio Casartellimu, který ji bohužel nepřežil. Gilbert se z lesa vyškrábal, nechal se rychle vyšetřit, a když viděl, že je v pořádku, nasedl na kolo a závod dokončil. Je lepší si ani nepředstavovat, co by se stalo, kdyby sedmatřicetiletý veterán spadl do propasti, která by byla mnohem hlubší.

CRAZY crash in the #TDF2018 as Gilbert goes off the road and over a wall. Medical crews arrived on scene, he gave a 👍🏻 and got back on the bike. Unreal. pic.twitter.com/70S5FB8l3g