Šefl je rád, že může vůbec plavat

Plavec Jan Šefl dnes na mistrovství Evropy v Glasgow absolvoval první velký závod od dosud ne zcela uzavřené kauzy s říjnovým nálezem kokainu. Kraulařská stovka pro něj představovala možnost rozplavání před hlavními starty, které ho čekají na tratích 50 a 100 metrů motýlek. Proto bral až 60. místo s nadhledem. Šefl je především rád, že do Skotska mohl vůbec odjet.

Osmadvacetiletý Šefl žil dlouhé měsíce v nejistotě, co vlastně bude a zda bude moci v nejbližší budoucnosti vůbec plavat. Pozitivní test při dopingové kontrole měl 21. října, nálezu se ale zdráhal uvěřit a vyžádal si provedení testu B-vzorku. Výsledek byl stejný, nemohl tak bojovat o limit pro evropský šampionát v krátkém bazénu v Kodani.

V prosinci ale disciplinární komise Českého svazu plaveckých sportů uznala důkazy o jeho nevině, které předložil. Plavec proto nebyl za nález kokainu potrestán. Vše ale může ještě zvrátit rozhodčí komise Českého olympijského výboru (ČOV). Pokud se tak nestane, Šefl by měl mít poté už definitivně klid.

"Jelikož to není uzavřené, aby to bylo černé na bílém, tak k tomu neřeknu vůbec nic. Kdybych měl ten papír v ruce s tím, že je vše uzavřené a za mnou, velmi rád si s vámi sednu na oběd a popovídáme si o tom. Dokud to ale uzavřené není, nehodlám se o tom bavit," řekl Šefl novinářům, byť s klidem a nadhledem.

Pak se ale přece jen rozpovídal. "Jak určitě víte, tak jsem byl už u třech komisí a teď čekám na tu úplně poslední, závěrečnou, tedy před ČOV. Tam si berou neznámo jak dlouhou lhůtu, aby něco řekli. A já nevím, co to bude. Čekám, jaké to rozhodnutí bude. Můžu říct jen to, že jsem sám nevěděl, jestli budu moct startovat na mistrovství republiky, potažmo tady. Čekal jsem, že mi taky může pípnout mail, že se něco děje, a že bych vůbec neodcestoval," podotkl Šefl.

Přiznal, že má za sebou nejhorší půlrok sportovní kariéry. "To bez debat. Nevíte dne a hodiny. Trénujete s tím, že nevíte, jestli z toho něco bude, nebo nebude. To je pocit, který je šílený," popsal Šefl. Velmi těžce hledal každé ráno i motivaci k tréninku. "S tím pocitem se netrénuje snadno. Ještě jsem strávil nějaký čas v Austrálii a pak jsem se dozvěděl, že se antidopingový výbor odvolává, o to bylo vše horší. Šlo to v hrozných vlnách," konstatoval Šefl.

"Nevím, jestli si to dokáže někdo vůbec představit. Každým dnem můžete přijít o něco, co máte rádi a co děláte celý život. A každým dnem vám to mohou sebrat. Je to pro mě dost nepříjemný. Říkám si však, i když je to klišé, že všechno zlé je k něčemu dobré. I když popravdě tedy nevím, k čemu je dobré tohle, to je pravda," přemítal Šefl.

Další start ho čeká v pondělí. "Mám padesátku, vždy to mám obden. Ve středu mě pak čeká stovka. Tohle byl start na rozplavání. S tím, že jsem samozřejmě doufal, že to půjde líp. Stovku kraulem ale jezdím poměrně stabilně pořád stejný čas - pohybuju se už asi osm let mezi 50,7 a 50,9. Trošku smutný jsem, protože hlavně ke konci se mi neplavalo dobře a zklamaly mě tam nohy. Ale je to rozjezd. A pokud budou dobrý delfíni, tak na kraulařskou stovku úplně zapomenu," ujistil Šefl.

Věří dokonce, že má formu na překonání českého rekordu Michala Rubáčka, který v Bělehradu v roce 2009 zaplaval čas 23,70. "Tohle odhodlání pořád platí. Jestli se nepletu, loni jsem plaval 23,79, navíc s plným břichem. Samozřejmě bych moc rád ten rekord vylepšil, ale zase nechci slibovat hory doly, nejsem Američan a nemám v sobě takové to přehnané sebevědomí. Když to ale padne, bude to super," prohlásil Šefl.