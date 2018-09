Skifaře Synka motivuje k zisku rekordní zlaté víc sázka

Tento týden probíhá v bulharském Plovdivu mistrovství světa ve veslování. Česko se bude nejvíce upínat ke skifaři Ondřeji Synkovi, který si jako první může dojet pro rekordní šestý titul. Celkový triumf ho ale až tolik nezajímá jako uzavřená sázka s automobilkou Škoda či olympijská kvalifikace pro hry v roce 2020 v následující sezoně.

Pětatřicetiletý skifař se netají tím, že má rád auta a v podstatě vše, co má motor. V Bulharsku může získat rekordní šestý mistrovský titul, což by se mu podařilo jako prvnímu skifařovi v historii. Samotný triumf ho až tak nezajímá jako uzavřená sázka s automobilkou, která ho má motivovat. "Vyzval jsem Škodu, aby případná šestá zlatá nebyla jen tak pro nic za nic," komentoval Synek na tiskové konferenci, proč se odhodlal k tomuto kroku.

Rodák z Brandýsa nad Labem neuzavírá sázky často, v minulosti už ale do několika šel. "Úplně běžná věc to není. Jednou jsem prodával v obchodě u mého obchodního partnera a bylo to docela zajímavé zpestření," vybavil si Synek. V případě Škody ale vyjde jako vítěz, ať už v Plovdivu dojede první či nikoliv. "Když nevyhraju MS, budu pracovat den ve fabrice, obohatí mě to," prozradil pětinásobný mistr světa a trojnásobný medailista z olympijských her.

V případě rekordního šestého triumfu, kterým by se osamostatnil na čele historických tabulek, ho čeká zajímává projížďka v autě upraveném pro rallye závody. "Myslím si, že se musí jednat o dobrý zážitek. Strašně se na to těším," prohlásil s úsměvem Synek, kterého netrápí ani t´případná šichta v automobilce. "Pro mě bude zážitek obojí, protože jak to nebo ono se jen tak někomu nepoštěstí," dodal.

Případný rekordní šestý titul ale nechce český skifař upozadit. "Samozřejmě by to bylo hezké. Byl bych první a na dlouhou dobu poslední, komu se podařilo zvítězit šestkrát. Víc mě ale trápí, že jsem ještě nevyhrál olympijské hry," konstatoval Synek. Podle jeho vlastních slov tak pro něj bude důležitější příští světový šampionát, který bude zároveň kvalifikací na olympijské hry a pak samotný závod v japonským Tokiu, kde by rád vybojoval vysněné zlato, jímž by zároveň uzavřel bohatou veslařskou kariéru.