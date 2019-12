Skvěle! Znakař Franta vylepši rekord a postoupil do semifinále

Znakař Tomáš Franta i při třetím startu na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Glasgow vylepšil český rekord. Po úspěších na dvoustovce a stovce posunul vlastní maximum i na sprinterské padesátce. Nový rekordní čas 23,80 mu vynesl třinácté místo v rozplavbách a postup do podvečerního semifinále. Ve finálovém programu se naopak nepředstaví Barbora Seemanová, které třinácté místo na 400 metrů volný způsob na postup do elitní osmičky nestačilo.

Jednadvacetiletý Franta v závěrečné rozplavbě o devět setin vylepšil dva roky staré maximum z Plzně a dohmátl čtvrtý. "Ale bych asi spokojenější, kdyby to bylo o víc než jen o těch pár setinek. Kdyby to bylo o desetiny, tak by to bylo daleko lepší," řekl.

K postupu potřeboval rekordní čas, jinak by skončil pod čarou. "Vůbec jsem si nebyl jistý, jestli tam proklouznu, protože v call roomu nemáme možnost sledovat výsledky. Čekal jsem a jsem mile překvapen," doplnil.

Devatenáctiletá Seemanová, která byla v sobotu pátá na dvoustovce, na další finále v Glasgow nedosáhla. Rozplavbu zahájila rychle a po první stovce vedla, ale nakonec se v ní propadla na páté místo. Výkonem 4:07,79 zaostala o více než čtyři sekundy za svým českým rekordem z říjnových závodů v Plzni.