Smí hrát... nebo radši ne. Kauza dorostence ukázala florbalový Kocourkov

Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Kauza Kolem Filipa Langera proměnila prostředí českého florbalu v klasický Kocourkov. Ze stanoviska, že dorostenec nemůže nastupovat v elitní mužské soutěži, se stal opak a Langer odehrál pár utkání za Tatran. Po měsíci je ale vše zase jinak a mladému hráči nezbývá nic jiného, než si počkat do další sezony.

Filip Langer je bezpochyby největší talent florbalu v Česku. Za svojí "správnou" kategorii dorostenců už ani nehraje. V juniorské lize si během 10 zápasů připsal 37 kanadských bodů. A během prosince v mužské Superlize nastoupil do pěti zápasů. V těch vstřelil čtyři góly a na dva přihrál. Známý je ale především díky přetahování o to, zda vůbec s muži může hrát.

Podle pravidel ne, věkově lze poskočit maximálně o jednu úroveň. Tedy z dorostenců pouze do juniorů. Finský trenér reprezentace Petri Kettunen ale v Langerovi vidí talent a chce ho v mužské reprezentaci. A požádal vedení Českého florbalu o udělení výjimky.

Ta mu byla udělena. Ne ale na všechny dorostence. Pouze na Langera. Tah, který nepřišel fér některým superligovým týmům, zvláště když byla výjimka udělena v listopadu. Protože soutěžní řád takové změny v průběhu soutěže nepovolují.

Langer tedy celý prosinec nastupoval za muže Tatranu Střešovice a neudělal žádnou ostudu. Naopak ukázal, proč o něj reprezentační trenér tak stojí. Neskóroval jen proti týmům, jako je Ústí, nebo Česká Lípa, ale i proti leaderovi soutěže, Mladé Boleslavi, proti které se trefil hned dvakrát.

Na konání proti soutěžnímu řádu se hned odvolaly některé týmy v čele s Vítkovicemi. Z pohledu nezaujatého fanouška naprosto nepochopitelný úkon. Jako by patnáctiletému talentu nepřál nikdo štěstí. Ale proč by takové štěstí nemohlo zažít více patnáctiletých hráčů?

Český florbal podle mnohých správně dává šanci mladým hráčům, ale když už, měl by ji dát všem. Měl by nechat na trenérech jednotlivých týmů, aby sami usoudili, jestli na mužskou kategorii hráči mají, anebo ne. V soutěžních zápasech se s nimi totiž nikdo párat nebude.

Langer mezi vánočními svátky oslavil šestnácté narozeniny a jako přání k novému roku dostal nelichotivý dárek. "Mezi muži hrát nesmíš," slyšel od odvolací a revizní komise. Ta vyhověla odvolání Vítkovic a dospěl k názoru, že krok výkonného výboru byl veden s dobrými úmysly a nebyla narušena regulérnost soutěže. Klub ani hráč tak nemůže být potrestán.

Kontumací zápasů, ve kterých Langer nastoupil, by byla celá aféra dovedena do absurdních sfér. I když absurdní už teď je. Bez dobrého slova reprezentačního trenéra by pravděpodobně k udělení výjimky vůbec nedošlo.

I proto figuruje jméno Filipa Langera v nominaci na reprezentační soustředění v Chomutově. Ta je ale hodně široká. Čítá 36 hráčů z důvodu přátelských utkání dvou družstev nejlepších hráčů České republiky. Útočník Tatranu je ale pochopitelně o třídu mladší, než ostatní. To ho ale nepředurčuje k neúspěchu. Ba naopak. Může velmi mile překvapit.

Celou situaci sledují bedlivě převážně stránky hledající absurdity v českém florbalovém prostředí. A není se čemu divit. Pro člověka, který se o tento relativně mladý sport nezajímá, jde opravdu o takový malý český florbalový "bizár". Když se to přežene, dá se přirovnat změna soutěžního řádu v polovině sezony k situaci, kdy by se změnil tříbodový zisk za výhru na dvoubodový.

Dnes už šestnáctiletému talentu Filipovi Langerovi tak ve statistikách mezi muži bude v kolonkách zápasů svítit pouze číslo pět. Alespoň do příští sezony, kdy už bude moci nastupovat regulérně a bez výjimek.