Softbalová legenda Jan Voda: Mladší měli dostat víc prostoru

Utkání českého výběru na mistrovství světa v softbale pečlivě sledoval také Jan Voda, bývalý technický vedoucí týmu a vzácný exponát Síně slávy. "Nedaří se nám na pálce," nachází hlavní příčinu nepříliš lichotivých výsledků. Podle jeho názoru měli větší prostor dostat mladší hráči.

Český tým podlehl Novému Zélandu, Argentině, Japonsku i Botswaně, zvítězil pouze nad Mexikem a Filipínami. Je jeho vystoupení pro vás zklamáním?

Předně se mu hodně vzdálil původní cíl postoupit do čtvrtfinále. Dneska musí bezpodmínečně porazit Kubu, která hraje výborně, to nebude lehké. Kluci se dostali pod tlak, což nikdo nechtěl. Bohužel se českému výběru po celý turnaj moc nedařilo na pálce. V tom vidím hlavní problém.

Česko hostilo jako první evropská země světový šampionát. Jaký to má společenský význam?

Je to obrovská popularizace naší země ve světě. A softbalu u nás, po pětapadesáti letech jeho existence. Úžasná věc. V Praze i Havlíčkově Brodě chodilo hodně diváků, organizace klapala bez potíží. Všichni, kdo se o hladký průběh zasloužili, zaslouží pochvalu.

Překvapilo vás, kolik mistrovství přivábilo diváků?

Trochu jsem to očekával, jde skutečně o ojedinělou událost. Hodně oceňuju, kolik chodilo na dopolední zápasy školáků. Poznali, že softbal je výborný sport, seznámili se s ním prostřednictvím nejlepších světových výběrů.

Který ze zahraničních vás nejvíce zaujal?

Jsem příznivcem latinskoamerických týmů, takže Argentina a Venezuela. Nepatří sice mezi top týmy, ale jsou technicky výborně vybavení, hrají velice kreativně a je na nich patrné, jak je to baví. Radost k softbalu neodmyslitelně patří.

Několik českých reprezentantů vyhlásilo, že po šampionátu skončí. Dá se říci, že odchází jedna úspěšná generace?

Je tomu tak. Ale možná z psychologického hlediska bylo chybou, že se jejich konec v reprezentaci veřejně ventiloval. Tlak na jejich výkony, aby byli oporami, se tak navýšil a myslím si, že se to i projevilo. Předpokládalo se, že na pálce budou tahouni, ale to se nestalo. Považuju to za koučovskou chybu.

Má bez nich český tým před sebou nadějnou budoucnost?

Určitě. Dokonce si myslím, že mladí hráči měli dostat víc prostoru. Třeba proti Botswaně. Proti Filipínám trefil Nezbeda homerun, ale do sestavy se v dalším střetnutí nedostal. To jsem úplně nepochopil.