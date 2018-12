Šok na domácím šampionátu, florbalisté padli nečekaně s Lotyši

Šok, zklamání. S takovými pocity opouštěli čeští florbalisté O2 arenu po druhém zápase na domácím mistrovství světa. Místo povinné výhry totiž přišla porážka s Lotyšskem 3:4, která jim výrazně komplikuje cestu za přímým postupem do čtvrtfinále. Tu jim nyní zajistí jedině výhra nad Švýcarskem v úterý, jinak je těžká složitá cesta a především obtížný soupeř v play off.

Začátek byl sice slibný, ale to bylo z české strany vše. Florbalisté se nepoučili z výkonu proti Německu a předvedli téměř stejný, ne-li horší proti Lotyšsku. Soupeř z Pobaltí si připravil parádní obrat ve druhé třetině, ze kterého těžil do konce zápasu a tomu ještě rozhodčí neuznali ani dva góly po zásahu holí.

Nikdo z hráčů nechápal, jak mohl národní tým hrát stejně jako proti Německu. "Říkali jsme si, že chceme být s míčkem pořád aktivní a místo toho jsme se vrátili do prvního zápasu, kdy jsme začali být v rozehrávce statičtí a Lotyši začali více běhat než my," přiznal kapitán reprezentace Matěj Jendrišák. "Udělali jsme pár chyb v rozehrávce a nabídli soupeři brejky, což byli přesně situace, kterou jsme jim neměli dovolit," konstatoval asistent trenéra Milan Fridrich.

Češi měli podobný plán jako Švýcaři a spoléhali se až moc na to, že Lotyši odpadnou fyzicky. To se ale nestalo. Švýcarští florbalisté byli oproti těm českým kreativnější v útoku, a proto si došli nakonec pro vítězství. "Čekal jsem, že ve druhé třetině budeme hrát více do brány a místo toho jsme hráli po rozích. Míček jsme měli sice pod kontrolou, ale nebylo to nic světoborného. Zatím zde hrajeme pod svoje možnosti," mrzelo Jendrišáka. "Není to na co házet. V podobném srabu jako s Lotyši jsme neměli být ani s Němci, moc tomu nerozumím," přemítal po zápase obránce Milan Garčar.

Češi tak v závěrečném utkání musí porazit Švýcarsko v základní hrací době, aby skončili ve skupině druzí. V horším případě obsadí konečnou třetí pozici a budou muset absolvovat předkolo a následně ve čtvrtfinále narazí s velkou pravděpodobností na severského soupeře z Finska respektive Švédska.