Šonka v rámci akce "Piloti lidem" pomáhá zdravotníkům.

Do boje s pandemií koronaviru se zapojil i úspěšný akrobatický letec Martin Šonka. V rámci akce Piloti lidem dnes absolvoval první let, při němž dopravil zdravotnický materiál z Brna do Ostravy.

"Přišla možnost pomoct někomu tím, co dělám a co mě baví. Doufám, že tohle brzo skončí a ve vzduchu si letos ještě zablbnu dost a dost, takže teď poletím zodpovědně z bodu A do bodu B," řekl Šonka České televizi.

Z domovského letiště v Táboře vyrazil nejprve do Brna, kde naložil náklad, který letounem Zlín 143 přepravil do Ostravy. "Je to čtyřmístné letadlo s kufrem vzadu. Uveze asi 350 kilogramů nákladu," uvedl vicemistr světa v akrobatickém létání a předloňský vítěz leteckého seriálu Air Race.

Do projektu se podle České televize zapojilo již přes 300 dobrovolných pilotů.