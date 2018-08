Štafeta na triatlonovém mistrovství Evropy neoslnila

Ve skotském Glasgow vyvrcholilo mistrovství Evropy v triatlonu závodem smíšených štafet. Český tým ve složení Kuříková, Červenka, Fairaislová a Olšar obsadil čtrnácté místo. Zlato vybojovala Francie.

Veslařský kanál u řeky Clyde ve Strathclyde Country Parku, který je dějištěm triatlonových soutěží na mistrovství Evropy v Glasgow, přivítal v poslední den šampionátu závodníky poměrně příjemným počasím. Sice nesvítilo slunce, bylo spíše pod mrakem, ale také bez silnějšího větru.

Český tým nasadil do štafetového závodu čtveřici Petra Kuříková, Lukáš Červenka, Iveta Fairaislová a Ondřej Olšar. Každý měl před sebou 250 metrů plavání, 6 kilometrů na kole a 1 600 metrů běhu.

Pro český tým otevírala závod Petra Kuříková. Po plavání se vydala na kolo sice na 14. místě, ale jen s minimální ztrátou na první Dánsko. Na cyklistické části se celý balík držel pohromadě. Česká reprezentantka stále okupovala místa na čelních pozicích a do běžecké části zamířila z desáté pozice v těsném kontaktu s týmy Itálie, Francie, Německa a Belgie. V běhu se začalo startovní pole trhat a Petra Kuříková se pohybovala v první desítce, aby Lukáši Červenkovi předávala na 8. místě. "Já jsem tam po plavání měla trochu odstup. Musela jsem na kole šlápnout na plyn, abych tu skupinu dojela, což se mi podařilo. Pak jsem tam trochu vrávorala, ale na předávku jsem naštěstí zůstala v hlavní skupině," popsala dění na prvním úseku Petra Kuříková.

Na prvním mužském úseku začali míchat kartami první dva medailisté z individuálního závodu - Francouz Pierre Le Corre a Španěl Fernando Alarza. Hodně vidět byli už na kole a hlavně v běhu ukázali všem soupeřům záda. Oba tak předávali na třetí úsek na prvních dvou místech. Českou čtveřici zastupoval na druhém úseku Lukáš Červenka a rozhodně si nevedl špatně, když se mu podařilo udržet elitní desítku a předával Ivetě Fairaislové jako devátý. V cíli pak Lukáš Červenka sotva popadal dech. "Dneska to bylo brutálně, extrémně rychlé. Od plavání přes kolo až po běh. Člověk jde úplně do mrtva. Extrémně tvrdý závod, ačkoli to trvalo jen dvacet minut," svěřil se zadýchaný Lukáš Červenka.

Až do extrémního vyčerpání

Třetí úsek se nesl ve znamení mohutného nástupu Nicoly Spirigové ze Švýcarska. Čerstvá mistryně Evropy z individuálního závodu nasadila na kole brutální tempo, kterým zamávala pořadím. V běžecké části se na ní začala mírně dotahovat Francouzka Cassandre Beaugrandová, ale Spirigová i tak předávala na vedoucí pozici. Za nimi pak usilovaly o bronz štafety Belgie a Maďarska. Pro Ivetu Fairaislovou se sobotní večer proměnil v peklo. Talentovaná závodnice absolvovala první šampionát mezi seniory a v září jí bude teprve dvacet let. Do cíle se s vypětím všech sil prokousala na čtrnáctém místě a bezprostředně po doběhu se extrémně vyčerpaná ocitla v péči lékařů. "Závod byl hrozně rychlý a náročný a měla jsem problémy s dýcháním," řekla po závodě Iveta Fairaislová.

V čele se na posledním úseku smrskla bitva o zlato na štafety Švýcarska (Sylvain Fridelance) a Francie (Dorian Coninx). Do běhu vyrazili bok po boku, ale postupně získával navrch Coninx, který zvyšoval svůj náskok a završil výborný týmový výkon Francie jasným triumfem. Na Švýcary zbylo stříbro a bronz si domů vezou Belgičané. Ondřej Olšar měl závodníky daleko před sebou i za sebou a pohlídal pro český tým konečné čtrnácté místo. "Měli jsme to po prvních dvou úsecích rozjeté docela dobře. Já už jsem jen držel pozici. Ideální by bylo, kdybychom skončili v první desítce, ale nevyšlo to," zhodnotil závod Ondřej Olšar.

Čeští triatlonisté se tak vracejí z mistrovství Evropy se dvěma umístěními v první desítce ze závodu žen, kdy Vendula Frintová skončila šestá a Petra Kuříková devátá. Jan Čelůstka byl v individuálním závodě nejlepším z mužů, když obsadil sedmnácté místo, František Linduška dokončil v páté desítce. Štafeta uzavřela vystoupení českého týmu čtrnáctým místem.