Sto kiláků sólo? Bláznivý nápad, přiznala mistryně světa.

Nizozemská cyklistka Annemiek van Vleutenová předvedla na mistrovství světa výkon, který na dlouhou dobu utkví v paměti cyklistických fanoušků. Po heroickém vystoupení a více než stokilometrové sólové jízdě, jež jinak jen málokdy končí podobným úspěchem, mohla slavit první titul ze silničního závodu.

Van Vleutenová se na trase, která začala v Bradfordu a skončila po 150 kilometrech v Harrogate, osamostatnila v čele těsně před třetinou závodu při výstupu na Lofthouse. Povedlo se jí to v nejstrmější části stoupání. Jako kdyby v tu chvíli potřebovala ventilovat zklamání z úterní časovky, kde byla místo završení zlatého hattricku "až" třetí. A energie jí vydržela až do konce.

"Ten únik jsem popravdě řečeno nijak naplánovala. Jen jsem do toho chtěla při tom stoupání pořádně šlápnout, protože jsem si myslela, že by to bylo dobré pro náš tým. Zjistila jsem ale, že jsem si vyjela určitý náskok. A řekla jsem si jen: 'Pokračuj'. Byl to bláznivý nápad. Celé to bylo bláznivé, ale i já sama jsem trochu bláznivá," řekla Van Vleutenová.

Ve chvíli, kdy se odhodlala šlapat do pedálů sama proti všem, už se neohlížela zpět, odmítla nečekaný útok vzdát. A vyplatilo se jí to. "Chtěla jsem jet naplno úplně celý závod. Bylo šílené zaútočit ve chvíli, kdy bylo tak daleko do konce. Ale lidé vědí, jak moc trénuju. A myslím, že právě to mi dnes pomohlo, abych byla připravená i na takovou výzvu," podotkla Van Vleutenová.

Pomohlo jí i to, jak jsou Nizozemky silným týmem. Stříbro si vyjela její krajanka a obhájkyně titulu z Innsbrucku Anna van der Breggenová. "Anna pro mě odvedla skvělou práci. Bylo dobré, že byla tam za mnou, a je super, jak obsazení na pódiu vypadalo," radovala se Van Vleutenová, která se ve věku 36 let a 355 dnů stala nejstarší vítězkou silničního závodu na světovém šampionátu.

"Tohle vítězství má speciální příchuť, protože po úterní časovce jsem byla vážně moc zklamaná. Dotáhnout k vítězství stokilometrové sólo... Pořád tomu nemohu uvěřit. Loni v Innsbrucku to byla více trať pro mě než dnes, navíc jsem se musela dát do kupy po zranění a neužila si další titul v časovce. Ale teď si to mohu užívat naplno, navíc tenhle mistrovský dres mohu využít častěji," řekla Van Vleutenová, loni sedmá žena v cíli.

A byl tu ještě jeden faktor, který nelze opomenout. "Každý podél trati mi fandil, což bylo úžasné. Strašně jsem si to užila. Celý Yorkshire dnes bláznil a všichni mě povzbuzovali. Měla jsem z toho husí kůži a vychutnala si ten průjezd cílem plnými doušky," řekla Van Vleutenová.

Byl pro ni o to emotivnější, že mezi diváky měla i maminku. "Je pro mě jedinečné, že je mamka u toho. A byl tu tak trochu i můj taťka," uvedla Van Vleutenová, jejíž otec zemřel po dlouhé nemoci v roce 2008.

"Měla jsem náušnice, které mi koupil a jež jsem si vzala už na olympiádě v Riu. Tehdy to nevyšlo, ale dnes přišlo velké vítězství," dodala Nizozemka, která v Riu de Janeiro vedla, ale přišla o zlato po velmi těžkém pádu během sjezdu 12 kilometrů před cílem.