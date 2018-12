Střelec Delong: Spadli jsme na dno, florbal hrát ale umíme

Po duelech s Němci a Lotyši všichni věděli, že nepodávají takové výkony, které by sami chtěli. Závěrečný duel ve skupině českým florbalistům dokázal, že tomu tak je. Švýcary porazili 6:4, což se jim v základní části na mistrovství světa podařilo vůbec poprvé, a postoupili z prvního místa. Hattrickem se na skalpu silného soupeře podílel Adam Delong.

Co jste ve hře změnili nejvíce oproti nepovedeným zápasům s Lotyši a Němci?

Před tím jsme nebyli zvyklí tolik tvořit hru. Za dva roky jsme sehráli pouze jediný zápas proti Slovákům, kdy jsme si něco podobného mohli vyzkoušet. Možná v tomhle byl ten šok. Každopádně bychom podobná utkání měli zvládat. To nás neomlouvá. Po nedělním utkání jsme spadli na úplné dno. Semkli jsme se, museli pracovat jako tým. Před duelem se Švýcary jsme věděli situaci ve skupině a o co nám jde, to nás heclo ještě víc.

Němci vás poslali do čtvrtfinále za vás, jste i tak rádi, že jste si postup uhráli sami a nemuseli se na nikoho spoléhat?

Chtěl bych jim i tak poděkovat. Takový je florbal. Jsem ale rád, že jsme zvládli zápas se Švýcary a ukázali jsme, že umíme hrát florbal.

Čtvrtfinále už jste měli jisté bez ohledu na výsledek. Projevil se na vaší hře fakt, že jste mohli jít do zápasů bez nervů?

Nevím, jestli to kluci v hlavách měli. Pořád tam byla motivace získat první místo ve skupině, vybojovat si lehčí soupeře a v semifinále případně bojovat s Finy a ne Švédy. Doufám, že se na čtvrteční čtvrtfinálový duel připravíme, soupeře nepodceníme a podáme co nejlepší výkon.

Což ale znamená, že zase budete muset tvořit hru, ať už proti Dánsku nebo Estonsku.

Bude důležité dát rychle góly. Vychází to asi na Dánsko, asi budou pracovat na postavené obraně a chodit do protiútoků. Bude záležet jen na nás, abychom neudělali tolik chyb.

Vy jste nejlepší český střelec na turnaji. Na kontě máte dva hattricky, celkem sedm branek. Na góly tam měli být především jiní hráči. Z čeho vychází vaše efektivita?

Vše vychází z psychické pohody, už jsem si zvykl na tu atmosféru a nejsem už tolik nervózní. Hledám si pozic a je tam i trocha štěstí. Navíc kluci mají neuvěřitelné oči, musím je pochválit.

Fanoušci v hale dokonce skandovali vaše jméno, což nebývá ve florbale úplně zvykem.

Právě, to je úplná paráda. Užívám si to a to mě vede k lepším výkonům.

V čem vidíte největší zbraň vašeho útoku s Patrikem Dóžou a Tomem Ondruškem?

Protiútoky, to jsme dneska ukázali. A umíme si dát přihrávky z první.