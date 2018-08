Stříbrný Fuksa: Snad Brendela na velké akci jednou porazím

Počtvrté za sebou byl ve finále kanoistů na 1000 metrů k vidění na mistrovství světa stejný obrázek: český reprezentant Martin Fuksa znovu projel cílem jako druhý za Němcem Sebastianem Brendelem. Dvojnásobný olympijský šampion na této trati dokáže vyladit formu na vrchol sezony a Fuksa doufá, že ho jednou i na světové akci porazí. Dnes byl spokojený i se stříbrem.

Třicetiletý Brendel, který často drtil Fuksu závěrečným finišem, tentokrát podobně jako na letošním ME vyrazil kupředu hned od začátku. Vybudoval si náskok, ale pak už Fuksovi přestal ujíždět. Vedení nicméně udržel.

"Cítil jsem několikrát, že zrychluje, ale já se snažil pořád držet své tempo, šetřit síly na finiš a do něj jsem se snažil dát všechno. Na něj to nebylo, ale doufám, že se mi podaří ho porazit na takhle velké akci," komentoval český reprezentant svůj výkon.

Brendel kilometr na světových akcích vyhrává s výjimkou MS 2013 od olympijských her 2012 v Londýně, nasbíral už dvě olympijská a čtyři světová zlata. Na vrchol sezony umí perfektně vyladit formu. "Já bych hrozně chtěl vidět, co nejenom on, ale všichni Němci dělají, že pak na tom světě jsou úplně jinde. Že celou sezonu jim dokáže někdo konkurovat, ale na tom světě jsou takoví skoro nepřemožitelní. To zase nechci říct, ale jsou fakt dobří," prohlásil Fuksa.

O pět let staršímu rivalovi se ale postupně přibližuje, letos už ho porazil na mistrovství Evropy. "Všechno je třeba jít postupně. Byly časy, kdy mě porážel vždycky, teď už jsou světlé chvíle, kdy ho dokážu porazit. Ale na vrcholné akci na něj nemám," uznal Fuksa.

Navzdory neporazitelnosti z první poloviny sezony byl s bronzem a stříbrem na MS spokojený. "Každý člověk, co nikdy nesportoval, si myslí, že jakmile vyhrávám všechno, tak to tak musí být v každém závodě. Ale teď jsme prostě měli tři měsíce pauzu a já nejsem bůhvíco, abych vyhrával pořád. Já jsem fakt vděčný za to, jak jezdím."

Okamžitě za cílovou čarou už se koncentroval na deblkanoi s bratrem Petrem, ještě dnes odpoledne je čeká rozjížďka a možná semifinále na pětistovce. Před svými závody s bratrem nekomunikoval. "Soustředil jsem se čistě na sebe, nezajímal mě sobecky vůbec nikdo. Teďka si dáme nějaké rady a pokecáme," dodal Fuksa.