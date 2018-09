Stříbrný Synek: Jo, udělal jsem chybu. Ale zůstávám ve špičce

Problémy hned po startu, kdy zavadil veslem o bójku na kraji dráhy, připravily skifaře Ondřeje Synka o možný rekordní šestý titul mistra světa. Pětatřicetiletý veslař sice dokázal podstatnou část ztráty smazat, Nora Kjetila Borche ale již nedostihl. Přestože jej mrzelo, že do své sbírky nepřidal další zlatou medaili, hodnotil šampionát s nadhledem. Důležité pro něj bylo, že v pětatřiceti letech i nadále patří do světové špičky.

"Zklamal mě průběh závodu. Hodně foukal povítr a jak jsem tam zůstal viset, už to nešlo dojet, protože lodě mají velkou rychlost. Navíc jsem musel v první pětistovce jet naplno, abych to dohnal. Borch jel celou dobu přede mnou, a když viděl, že dávám nástup, tak na to okamžitě reagoval. To se nedalo dojet," řekl Synek.

S pěti tituly se dál dělí v historickém pořadí skifařských mistrů světa o první místo se svým velkým rivalem Mahém Drysdalem z Nového Zélandu a Němcem Peterem-Michaelem Kolbem.

"Už před šampionátem jsem říkal, že pro mě nejsou statistiky zase tak důležitý. Jasně, zlato by bylo hezčí. Mám jich pět a půl," řekl se smíchem. "Uvidíme, jak to půjde příští rok. Třeba to vyjde, nebo taky ne. Moje kariéra je i tak ověnčená medailemi," podotkl veslař pražské Dukly, který na MS získal 12 medailí a třikrát se na stupně vítězů probojoval i na olympijských hrách.

Problém, který jej postihl krátce po startu, nepovažoval ani za svou velkou chybu. Zavinil to i poměrně silný vítr, který v Plovdivu foukal. "Moc často se to nestává, není to nějak běžné. Ale prostě se stalo. Viděl jsem, že Kjetil byl taky blízko bójek, ale hned to nějak kormidloval. Mě to odfouklo, že jsem měl veslo až skoro za těmi bójkami a prakticky tím závod pro mě... Nechci říct, skončil, ale dost mě to ovlivnilo a bylo to pak pro mě o to obtížnější," uvedl Synek.

Borchovo vítězství znamená, že poprvé od roku 2005 vyhrál MS někdo jiný než český reprezentant nebo Drysdale. "Já jsem to nějak tak čekal, že pojede rychle. Ale udělal jsem chybu a byl jsem za to potrestaný," řekl Synek.

Veslovat chce do olympijských her v Tokiu. Pořád jej žene touha získat olympijské zlato. "Olympiáda je ještě daleko. Za dva roky se může stát cokoliv. Zatím se budou koukat směrem k příští sezoně, v níž bude potřeba se do Tokia kvalifikovat. Pozitivní ale je, že jsem na špičce a můžu o zlatou medaili pořád jet," dodal Synek.

Finálová porážka pro Synka znamená i to, že prohrál sázku se zástupci automobilky Škoda a čeká jej směna v autoservisu. Kdyby získal zlatou medaili, mohl se těšit na odměnu v podobě jízdy v závodním speciálu.

"Těším se. Ta sázka se mi líbila, oboje pro mě byla výhra. Alespoň ve fabrice poznám něco nového. A když nevyjde Tokio, budu mít třeba práci," smál se Synek. Ještě víc se ale těšil na to, že bude dnes moct porušit životosprávu. "Dám si tunu grilovaných klobás a hlavně pivo," plánoval.