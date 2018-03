Sudí si nechali zaplatit cestovné. Místo domů jeli do Švýcarska.

Na letošní únor jen tak nezapomenou. Florbaloví elitní sudí Lukáš Svrček a Radim Waliczko byli sice nominování na mezinárodní zápasy do Švýcarska. V domácích soutěžích si ale napsali větší částku do položky cestovní náhrady, než měli. Disciplinární komise však na jejich počínání přišla a v březnu je potrestala finanční pokutou ve výši odměny odřízených utkání i s odškodným pro superligový Chodov.

Jeden je z Havířova, druhý z Ostravy. Radim Waliczko a Lukáš Svrček cestovali autem přes celou republiku, aby odřídili utkání druhé nejvyšší soutěže mezi domácími Karlovými Vary a Chomutovem. Za zápas dostali řádnou odměnu 1 000 Kč, s tím by problém nebyl. Potíže nastaly ve chvíli, kdy vyinkasovali i peníze za cestovné a to konkrétně i za trasu zpět. Jenomže oba vzápětí letěli na přátelské zápasy do Švýcarska, na které je delegovala Mezinárodní florbalová federace, jež jim zaplatila i letenky.

"Disciplinární komise dospěla k závěru, že rozhodcovský pár si při utkání 1. ligy mužů Karlovy Vary vs. Chomutov nechal proplatit cestovní náklady za cestu z bydliště do Karlových Varů a zpět, přestože zpáteční cesta neproběhla," stojí v rozhodnutí komise, pod které se podepsal její předseda Marek Kalanin.

Stejný scénář totiž nastal i při návratu do Česka, kdy oba pánové přiletěli rovnou do Prahy, kde pískali šlágr Tipsport Superligy mezi obhájcem titulu z Chodova a ambiciózní Mladou Boleslaví. I v tomto případě si naúčtovali oba pánové peníze za uražené kilometry tam i zpět. "Nechali si proplatit cestovní náklady za cestu z bydliště do Prahy a zpět, kdy v tomto případě neproběhla cesta z bydliště do Prahy, protože rozhodčí se vraceli ze Švýcarska," píše se dále v rozhodnutí disciplinární komise.

Oba rozhodčí nakonec byli potrestání na florbal nevídanou částkou, kdy budou muset zaplatit pokutu ve výši 4 300 Kč. Dva a půl tisíce za odřízený zápas superligy a tisícovku za utkání 1. ligy mužů a k tomu ještě 800 korun, které mají posloužit jako odškodné pro superligový Chodov. Jak Waliczko, tak Svrček si již uvědomili, že došlo z jejich strany k nedorozumění a Karlovým Varům už poslali cifru za cestovné nazpět.