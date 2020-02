Super Bowl jako jedna velká show. Na hřišti i o poločase

Desítky milionů lidí po celém světě mají v kalendáři zakroužkovanou první únorovou neděli. Proč, ptáte se? Protože se hraje Super Bowl! Ten letošní už je za námi a byla to jízda. Fanoušci se bavili předvedenou hrou zúčastněných týmů i poločasovou show.

V Americe není většího sportovního svátku. Super Bowl je dokonce tak mocná záležitost, že v den, kdy se koná, se žádné jiné sportovní utkání nehraje. Všechny oči jsou upřeny pouze na finále amerického fotbalu zámořské NFL.

Letos se více než šedesát tisíc diváků na stadionu v Miami a dalších několik milionů u obrazovek těšilo ještě více než v minulosti. Jak je veřejně známo, na Super Bowl se nekouká jen kvůli sportovnímu zážitku, ale také kvůli kulturnímu. Poločasové představení světoznámých muzikantů bývá leckde více populární než hra samotná.

Po letech nudy a všedních vystoupení se pořadatelé trefili do černého. Taneční kreace a známé písně od Shakiry a Jennifer Lopez roztančili snad každého. Součástí dvanáctiminutového dovádění na pódiu byly propracované choreografie, různé převleky, došlo dokonce i na společné zpívání obou aktérek.

