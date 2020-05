Světový turnaj v plážovém volejbale v Ostravě se odkládá na příští rok

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbale letos v Ostravě nebude. Zástupci Českého volejbalového svazu a pořadatelské společnosti Raul se kvůli koronaviru rozhodli čtyřhvězdičkový podnik odložit na příští rok. Původně se měl uskutečnit od 20. do 24. května. V obdobném termínu na přelomu května a června by mělo být J&T Banka Ostrava Beach Open v kalendáři i v sezoně 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Rozhodnutí přišlo po dohodě s Mezinárodní volejbalovou federací (FIVB). "Byli jsme připraveni uspořádat turnaj letos v září, stále ale nemáme jistotu, že takto náročnou akci pro desítky tisíc fanoušků bude možné uskutečnit. Rozhodli jsme se proto pro zrušení turnaje a jeho posunutí na příští rok. O přesném termínu se už s federací bavíme i v návaznosti na odložené olympijské hry v Tokiu," uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta v tiskové zprávě.

V létě by měly být v Česku povoleny akce do 1000 osob, další vývoj uvolňování omezení je ale nejasný. Epidemiologové se opakovaně nechali slyšet, že povolení akcí pro desítky tisíc lidí není reálné v nejbližších měsících a nemá konkrétní termín. Navíc by vzhledem k omezenému cestování mohla mít řada světových párů v září problém se do Česka dostat.

Loni skončila v Dolních Vítkovicích druhá domácí dvojice Ondřej Perušič, David Schweiner, která tak zaznamenala největší úspěch v kariéře. První ročník ostravského turnaje předloni ovládly Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou.

Kvůli zrušení turnaje pro aktuální sezonu hrozí pořadatelům velké finanční ztráty. "Turnaj byl ve fázi intenzivních příprav, se kterými byly spojeny vysoké náklady. Jejich úhradu aktuálně řešíme s našimi partnery. I díky jejich podpoře umožníme našim skvělým fanouškům převést lístky na následující ročník, kdy do Ostravy opět přijede světová špička tohoto krásného sportu," uvedl zástupce pořádající agentury Raul Marek Tesař.