Synek byl druhý a prohrál sázku. Musí jít pracovat do servisu

Prohraná sázka se zástupci mladoboleslavské automobilky už má pro skifaře Ondřeje Synka následky. Hvězdný veslař vybojoval na mistrovství světa v Plovdivu "jen" stříbrnou medaili, a protože nevyhrál, musí na jít na jeden den pracovat do servisu.

"I když jsme se vsadili, tak jsme vám fandili, abyste vyhrál. Sázka ale byla, takže vás teď čeká jeden den v autorizovaném servisu. Náš dealer v Kralupech se na vás už těší," řekla specialistka digitálního marketingu ve společnosti Škoda Auto Barbora Sýkorová na dnešní tiskové konferenci a hned Synkovi předala i montérky.

Pětatřicetiletý hvězdný veslař litoval, že se nesveze v závodním autě, což byla jeho případná výhra. Prohru ale bral sportovně. "Svést se v autě je můj sen. Svojí chybou jsem se ale o zlatou medaili připravil, takže mi nezbývá než natrénovat na další rok," řekl Synek, jenž hned na začátku finálové jízdy zavadil veslem o bójku a výrazně tak zpomalil.

Synek i tak věří, že se jednou ve špičkovém rallyeovém speciálu sveze. "Rallye a všechno okolo mám rád od malinka, vždy jsem to sledoval, a když mám čas, tak rallye sleduji i v televizi," uvedl Synek, jenž před lety rallyeový vůz už řídil. "Na sněhu. A bylo to hrozně těžké. Kluky, kteří to mají v ruce a jezdí s tím rychle, obdivuji. Je tam potřeba absolutní sebekontrola a kázeň," podotkl.

Práce v servisu jej čeká už na začátku října. "Tchán je automechanik a má doma i hever, takže když je potřeba auto opravit, tak si ho zvednu. Olej si vyměním sám. Navíc teď staví veterány, takže když je potřeba, tak mu s něčím pomůžu," uvedl Synek, který se tak ničeho nebojí. "Uvidíme, kam mě šéf servisu zapojí a co mi dá za práci. Auta mám rád, takže se těším. Alespoň poznám, jak to v profesionálním servisu chodí," dodal.