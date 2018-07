Synek i Podrazil s Helešicem byli v Lucernu třetí.

Skifař Ondřej Synek i dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic obsadili třetí místo v závěrečném závodu Světového poháru ve veslování v Lucernu. Podrazil s Helešicem díky tomu ovládli celkové pořadí disciplíny.

Zatímco Podrazil s Helešicem startovali ve všech třech dílech seriálu, Synek druhý závod vynechal. Po vítězství v Bělehradu i dnes začal finále dobře a do poloviny trati vedl. Poté mu ale vypadlo veslo z ruky, Novozélanďan Robert Manson zlikvidoval jeho náskok, dostal se do vedení a jistě si dojel pro vítězství.

"Jelo si mi dobře, ale udělal jsem technickou chybu, vypadlo mi veslo z ruky a ztratil jsem celý závod. Úplně jsem zastavil a během dvou vteřin jsem přišel o celý náskok," řekl Synek ČTK a přiznal, že byl rád, že nevypadl ze skifu.

Jeho problémy navíc Mansona povzbudily. "On nastoupil, přidal a já byl navíc úplně rozhozený. Závod tím pro mě skončil," uvedl Synek, který si byl jistý, že by bez tohoto zaváhání vyhrál. "To je ale kdyby. Důležité je, že máme dobře natrénováno směrem k mistrovství světa a jsme na dobré cestě," podotkl pětatřicetiletý veslař pražské Dukly, kterého v závěru ještě předjel Němec Oliver Zeidler.

Za Mansonem Synek zaostal o více než čtyři sekundy, mocně finišující Mahé Drysdale z Nového Zélandu jej ale už neohrozil.cPodrazil s Helešicem také na začátku vedli, ale již v polovině trati byli třetí a na bronzové pozici dojeli i do cíle. Od francouzské bratrské dvojice Valentina a Theophila Onfroyových je ale dělilo jen šest setin sekundy, z vítězství se radovali Michael Brake a Thomas Murray z Nového Zélandu.

"Mysleli jsme, že jsme druzí, ale pořád jsou to skvělé výsledky. Potřebovali jsme, aby bylo vše perfektní, což dnes bohužel nebylo," řekl Helešic, který byl rád, že se jim konečně na jezeře Rotsee dařilo. "Je to tady pro nás trochu zakletý. O to větší radost máme z třetí místa, i když druhé bylo hodně blízko," podotkl Helešic.

"Je pravda, že nám to tady moc nesedí, nikdy se nám tu nejelo dobře, ale za medaili jsme rádi.. Rozhodně to byla lepší jízda než v sobotním semifinále," doplnil Podrazil, který se nyní s Helešicem chystá stejně jako Synek na tréninkový kemp do Itálie a budou se připravovat na zářijové mistrovství světa. "Teď nás čeká týden prázdnin a pak návrat do práce. Po dovolené odjíždíme do Livigna najíždět kilometry a připravovat se na vrchol sezony," dodal Helešic.

Tři české posádky se dnes představily ve finále B. Nejlépe si z nich vedly Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová na dvojskifu, které svou poslední jízdu vyhrály a celkově skončily stejně jako v předešlém dílu SP sedmé. Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek byl v béčku druhý a čtyřka bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Jakub Grabmüller čtvrtá.