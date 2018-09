Synek šestý světový titul nezískal, prohrál s Norem Borchem

Veslař Ondřej Synek šestý titul mistra světa na skifu nezískal. Ve finále šampionátu v Plovdivu skončil druhý za Norem Kjetilem Borchem a neobhájil loňské prvenství z americké Sarasoty.

S pěti zlatými medailemi se pětatřicetiletý český reprezentant dál dělí o první místo v historickém pořadí se svým velkým rivalem Mahém Drysdalem z Nového Zélandu a Němcem Peterem-Michaelem Kolbem.

Synek si dojel už pro jedenáctou medaili na mistrovství světa na skifu se ztrátou 1,61 sekundy na Borcha, který zvítězil stylem start-cíl. Osmadvacetiletý Nor vybojoval druhý světový titul po triumfu na dvojskifu v roce 2013. Bronz bral Litevec Mindaugas Griškonis, který zaostal za vítězem již o více než 4,5 sekundy.

"Bohužel jsem hned po startu, po třech čtyřech tempech, chytil veslem o bójku. Byl z toho náš typický krab. Úplně jsem se zastavil, Nor mi poodjel a já jsem se ho první pětistovku snažil dojet, aby mi neujel. Nechal jsem tam strašně moc energie a už se to se mnou vezlo celý závod. Víceméně jsem ho pokazil hned na úvod," řekl Synek novinářům. "Letos na to mám nějakou smůlu. V Lucernu jsem si vyhodil veslo, teď jsem chytil kraba. Snad to bude příští rok lepší," pousmál se.

Na skifu získal třetí světové stříbro, k tomu má také tři bronzy. "Jsem zklamaný z průběhu závodu. Šestý titul by byl hezký, ale pro mě nejsou tyhle statistiky tak důležité. Uvidíme, třeba se to podaří příští rok. Nebo taky ne. Myslím ale, že moje kariéra je i tak ověnčená medailemi," řekl rodák z Brandýsa nad Labem, jenž má 15 medailí z MS či olympiády a od roku 2002 na velké akci nikdy nechyběl ve finále A.

Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová vyhrály na dvojskifu finále B a obsadily stejně jako před rokem celkově sedmé místo. Svěřenkyně trenéra Josefa Lukše byly v čele od startu až do cíle. Druhé Polky Krystynu Lemanczykovou-Dobrzelakovou a Martynu Mikolajczakovou porazily o více než dvě sekundy.

"Jsem spokojený. Průběh letošního roku úplně nenasvědčoval tomu, že bychom mohli dopadnout takhle dobře," řekl Lukš.

Překvapilo ho, že se jeho svěřenkyně oproti loňsku více přiblížily nejrychlejším dvojskifům. "I když příprava nebyla ideální," poukázal na zdravotní problémy Antošové na začátku sezony a také absenci vysokohorského soustředění před vrcholem roku. "Holky pochválím a budeme přemýšlet, co s tím v příští sezoně, abychom byli ještě o trochu rychlejší," dodal.