"Táhněte domů, cikáni!" Jaké je století? diví se kouč Sparty

Souboje mezi Spartou a Plzní ve fotbalové lize patří v posledních letech k tomu nejprestižnějšímu, co je možné na českých trávnících vidět. Zápasy pokaždé provází vypjaté emoce, které mezi fanouškovskými tábory hraničí až s nenávistí. Teď jako kdyby se tento náboj promítl i do futsalu. V semifinále play-off nejvyšší české soutěže na sebe naráží právě pražská Sparta s plzeňským Interobalem. A o drama nebyla nouze už v prvním duelu série hrané na tři vítězství.



Plzeň skončila v základní části druhá, Pražané třetí. Oba soupeři si tak dělají zálusk na to, aby ve finále mohli vyzvat dlouholetého vládce tuzemského futsalu z Chrudimi. Sparta ve čtvrtfinále po třech vítězstvích vyřadila slávistického rivala, Západočeši si v pěti duelech poradili s teplickým Svarogem.



A první semifinálový zápas vyšel lépe Plzni, která využila výhody domácího prostředí a zvítězila 6:4. Sparta vůbec nezachytila vstup do utkání, když v deváté minutě inkasovala už čtvrtý gól. Postupně se pak sice dokázala dotáhnout až na rozdíl jediné branky, neúspěšná power-play v závěru ale definitivně rozhodla o důležitém prvním bodu pro Interobal.



"Porazili jsme se sami. První poločas nebyl z naší strany na úrovni play-off, ale spíš divize," nehledal v hodnocení na klubovém webu výmluvy trenér Sparty Beni Simitči. Zároveň si ale postěžoval na některé výroky protějšků z plzeňské střídačky. "Mrzí mě, že nám trenér Plzně po zápase nadával a řval ´Táhněte domů, cikáni´. Je to ostuda pro sport, v jakém století a společnosti žijeme?" divil se zaskočený Simitči.



Sparta v létě značně přebudovala kádr a přivedla do Prahy řadu hráčů z Jižní Ameriky nebo Španělska, kteří patří k jejím největším oporám. Právě na jejich původ však podle Simitčiho směřovaly narážky plzeňských koučů. Hlavním trenérem Interobalu je David Frič, jeho asistentem Petr Kučera. "Porazili nás, vyhráli zaslouženě, ale aby z jejich úst létala taková slova... Normálně se za ně stydím, nevím, o co jim šlo," podotkl trenér, který v Česku působí řadu let a v minulosti vedl pražské Benago.



Série bude pokračovat druhým zápasem ve čtvrtek večer v Praze a o emoce zřejmě znovu nebude nouze. "Opět to bude válka," podotkl kapitán Sparty Michal Belej s tím, že bude důležité, jak se se svými spoluhráči dokážou připravit psychicky. "Zatím jsme prohráli jen bitvu," doplňoval jej i kouč Simitči. Vypjaté souboje tak můžeme tentokrát kromě hřiště zřejmě očekávat i mezi střídačkami.