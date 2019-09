Televizní kamera během Vuelty odhalila konopnou plantáž

Španělští policisté získali nečekaného pomocníka v boji proti pěstitelům drog. Díky televiznímu vrtulníku monitorujícímu cyklistickou Vueltu objevili plantáž marihuany, jež byla na střeše domu.

Televizní kamera náhodně odhalila pěstírnu konopí během sobotní osmé etapy, když krátce před cílem přelétávala přes střechy domů v katalánském městě Igualada. Díky živému přenosu se informace rozšířila i na sociální sítě a dostala se až k policii.

Ta provedla brzy nato v objektu razii a zničila 40 rostlin konopí. Obyvatele domu, kterým hrozí vězení na tři až šest let, ale nenašla.

