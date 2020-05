Téměř 400 jezdců se přihlásilo do prvního závodu MČR v on-line rallye

Téměř 400 jezdců z dvanácti zemí se přihlásilo do prvního závodu mezinárodního mistrovství České republiky v online rallye, kterou je symbolicky Rallye Český Krumlov. Právě v jižních Čechách v pátek měla začít skutečná soutěž, jež byla kvůli pandemii koronaviru odložena.

Oficiální esportový šampionát byl odstartován v budově Autoklubu České republiky, který sedmidílný seriál vyhlásil. Všichni jezdci, kteří museli získat licenci od české národní motoristické autority, budou závodit ve hře Richard Burns Rally.

"Sice není nejmladší, ale stále nabízí dosud nepřekonanou simulaci a co nejvěrnější zážitek z jízdy. Navíc má kolem sebe širokou komunitu nejen hráčů, ale i vývojářů, kteří dokázali do hry přidat řadu našich reálných rychlostních zkoušek či nejaktuálnější závodní vozy," uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Vstup Autoklubu do světa virtuálních soutěží je podle něj logickým krokem. "Dříve či později bychom do esportu určitě vstoupili. Pandemie to jen urychlila," podotkl Šťovíček a poukázal na fakt, že závody na simulátorech byly loni i součástí neoficiální motoristické olympiády, kterou pořádala Mezinárodní automobilová federace v Itálii.