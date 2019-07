Teunissen navýšil náskok, jeho stáj ovládla týmovou časovku

Týmovou časovku na 27,6 km v Bruselu vyhrála na cyklistické Tour de France stáj Jumbo-Visma. Její člen Mike Teunissen z Nizozemska si tak po vítězství v sobotní úvodní etapě připsal druhý triumf a pojistil si žlutý trikot lídra.

Tým Jumbo-Visma dojel do cíle pod slavným Atomiem o 20 sekund rychleji než stáj Ineos s obhájcem loňského vítězství Geraintem Thomasem. Třetí skončila o další sekundu zpět sestava Deceuninck-Quick Step. Stáj Dimension Data s jediným českým účastníkem 106. Tour Romanem Kreuzigerem byla čtrnáctá se ztrátou 55 sekund.

🏆 @JumboVismaRoad do indeed finish in top spot! The team with the Yellow Jersey finish with a very strong 28'57".

🏆 Meilleur temps pour @JumboVismaRoad ! L'équipe du #MaillotJauneLCL termine un énorme contre-la-montre en 28'57" !#TDF2019 pic.twitter.com/iaWe7skGNF