Thomas si sáhl na dno, pro zdravotníky vybral miliony

Celkem 325 tisíc liber, tedy více než deset milionů korun, získal velšský cyklista Geraint Thomas během tří dnů jízdy na trenažéru pro zdravotníky bojující s koronavirem. Předloňský vítěz Tour de France jim vzdal hold tím, že měl stejně dlouhou denní "směnu" a 12 hodin v kuse šlapal doma v garáži. V sobotu oznámil celkovou sumu, kterou se mu od štědrých dárců podařilo vybrat.

Thomas začal doma v Cardiffu ve středu ráno, "vyrazil" pokaždé v půl osmé. Skončil v pátek večer zcela vyčerpaný. "Bez přehánění byly poslední dvě hodiny nejtěžší, co jsem kdy na kole zažil," řekl třiatřicetiletý hvězdný cyklista BBC.

Kolik dohromady ujel, neprozradil. Jen to, že první den zvládl asi 420 kilometrů, takže měl průměrnou rychlost 35 km/h. S přibývajícími hodinami v sedle tempo klesalo, na rozdíl od sumy, kterou pro britské lékaře a sestry pečující o nemocné vybral. Stanovený cíl 100.000 liber překročil více než třikrát.

Dvanáctihodinovky si vybral proto, že směny zdravotníků obvykle trvají právě půl dne. "Nemůžu sedět. Budu muset nejmíň týden nedělat nic, abych se z toho vzpamatoval," přiznal člen stáje Ineos. Třídenní projekt přirovnal ke zdolání osmi či devíti etap během Tour de France. "Díky moc všem za podporu a dary, které přišly," dodal.

K bláznivému maratonu na trenažéru se odhodlal i kvůli své matce. Ačkoli už třikrát odešla do důchodu, v současné situaci opět pomáhá v cardiffské nemocnici.

V nejbližší době si Thomas může dovolit odpočívat, protože koronavirová krize zastavila sportovní svět. Cyklisté nebudou závodit minimálně do konce června. Odložit pořadatelé museli právě i slavnou Tour de France, a to o dva měsíce na konec srpna.

