To by mělo stačit, věří Thomas v triumf na Tour de France

Vedoucí jezdec letošního ročníku nejslavnějšího cyklistického závodu na světě je už téměř přesvědčen, že zvítězí. Brit Thomas Geraint ze stáje Sky přiznal že žlutý trikot na Tour de France je u něj naprosto v pořádku a to i po napínavém stoupání v Pyrenejích. Dále trval na tom, že pokud vyhraje 105. ročník Staré dámy, bude tak učiněno správným způsobem.

Thomas tak pravil poté, co mu novináři na konci devatenácté etapy položili otázku, co by řekl laické veřejnosti, která byla zklamána dopingovými případy cyklistů v minulosti. Velšan vzal odpověď s klidem a pokorou, zároveň slíbil, že jemu může být důvěřováno. "Závodím správným způsobem a stejně tak se chová i tým," řekl médiím vedoucí závodník Tour de France.

Jezdec stáje Sky dál vede celkové pořadí Tour i po královské devatenácté etapě uvedl, že největším faktorem jeho úspěchu byla síla celého týmu, ve kterém působí. A to i přesto, že Nizozemec Tom Dumoulin či Slovinec Primož Roglič ubrali V Pyrenejích z jeho náskoku na trati z Lourdes do Lauruns o délce 200,5 kilometru.

"Tým je fenomenálně silný," prohlásil Thomas. "Na trati jsme ale sami. Já, Chris Froome nebo Egan Barnel - největší talent posledních let, nebo Luke Rowe, který je super silný v klasikách, ale nemá dobré nohy, pouze hlavu. Není nic víc, co bych řekl," komentoval držitel žlutého trikotu.

"Pracuji velmi tvrdě. Občas jsem měl nějakou smůlu, je ale hezké vidět, že se práce vyplácí," těšilo Velšana ve službách stáje Sky. Thomas je rovněž přesvědčen, že v nadcházející časovce dlouhé 31 kilometrů se postará o všechno, aby mohl sobotní den nazvat velkým v jeho životě. "Je zřejmé, že půjde o časovou zkoušku, můžu si ale vzít důvěru z toho, že vedu," uklidňoval se Thomas před předposlední dvacátou etapou letošní Tour.

Thomas před časovkou s novináři i zažertoval. "Je lepší mít dvě minuty náskok než ztrátu," napsal britský deník The Guardian. Vedoucí jezdec 105. ročníku Staré dámy však připustil, že byl po královské etapě hodně unavený a dokonce už se dostával do fáze absolutního vyčerpání.

"Věděli jsme, že bychom se mohli dostat pod obrovský tlak, spolujezdci ale byli silní a dobří," řekl Thomas. "Byl jsem schopen reagovat na útoky a sestup z hor byl velmi rychlý. Nemohl jsem nechat Dumoulina pustit. Je to poprvé, co jsem ho viděl trochu unaveného," přiznal Velšan.