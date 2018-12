Tu tyčku si neodpustím, kál se po prohře s Finy Pražan

Obránce Martin Pražan si po semifinálové porážce s Finskem na mistrovství světa v Praze 2:7 vyčítal neproměněnou šanci z 51. minuty. Třiadvacetiletý hráč Chodova za stavu 1:3 po rychlé kombinaci trefil po přihrávce Toma Ondruška levou tyč branky Eera Kosonena.

"Furt si v hlavě vyčítám tu tyčku, to si asi neodpustím. Byla tam odkrytá půlka brány. Nádherná akce. Stačilo to dva centimetry vedle a mohlo to být 2:3 a zápas mohl mít úplně jiný spád. Byla by šance, hraje se líp se ztrátou jednoho gólu než dvou, potažmo tří, když padl další hned nato," litoval Pražan.

Bylo mu jasné, že k úspěchu s Finy je nutné příležitosti proměňovat. "Obecně se na této mezinárodní úrovni hraje hodně bez chyb a každá ztráta soupeře je šance, která se musí proměňovat. Moc jich za zápas není. Ani Finové jich moc neměli, je to taková bitva o střední pásmo a (při hře) pět na pět moc gólů nepadá. Finové hráli líp na balónku a počkali si na ty své šance. Pořád jsme v té třetí třetině zapnuli a mohlo to stačit," doplnil Pražan.

Cíl českého týmu zůstává i po porážce s Finy jasný, získat na třetím domácím šampionátu v historii první medaili. "Je to klišé, ale musíme to hodit za hlavu. Ať chceme nebo ne, tak v tomhle prohraném zápase jsme outsideři byli, nevyšlo to a klíčový zápas je zítra. Musíme na to jít pořád stejně, zregenerovat a mentálně se připravit," podotkl Pražan.

Podle něj je potřeba hrát aktivněji. "Možná do toho zápasu trošičku víc vlítnout. Bylo to dnes ze začátku takové opatrné. Ne že by nikdo nechtěl hrát, ale spíš jsme čekali, co se stane. Finové dlouho drželi balónek a my jsme tím ztratili tempo. Zítra budeme muset být o kus hladovější, než to bylo ve dvou třetinách tohoto zápasu," podotkl.

Před deseti lety v O2 areně sledoval v hledišti porážku se Švýcarskem 4:5 v prodloužení v boji o bronz a podobné zklamání nikdo z týmu nechce zažít. "Spíš se těším na to, jak to zítra zlomíme," podotkl Pražan k touze neprožít na hřišti podobný konec jako ze současného týmu obránce Milan Garčar a asistenti trenéra Milan Fridrich a Radek Sikora.

"To nechce zažít nikdo na každém šampionátu a přeje si, ať doma nebo venku, uhrát medaili. Teď je to o to silnější. Pokusíme se z nás vymáčknout maximum. To prostředí, co tu máme nachystané, je k tomu uzpůsobené. Medaili prostě urveme za každou cenu," dodal Pražan.

Na šampionátu debutuje a měl šanci potkat se na MS se svým o 16 let starším strýcem Petrem Pražanem, který reprezentoval v roce 2014 Austrálii. "Možnost byla v roce 2014, kdy jsem paradoxně skončil jako osmý obránce. Škoda, uvažoval, že by ještě máknul a podíval se na toto mistrovství, nicméně už rodina dostala přednost," podotkl Pražan.

"Ale florbal v Austrálii hraje dál. Založil tam klub Bondi Raptors, hrají tam i kluci Dan a Tomáš Gärtnerovi, kteří táhnou australskou reprezentaci, a další Češi. Jsme stále v kontaktu. Já jsem tam za ním byl, hráli jsme tam spolu Australian Floorball Open," dodal Pražan.