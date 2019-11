Týmový duch je cesta k úspěchu, má jasno manažerka Kürtenová

Manažerka domácího výběru Prague Lions Jessica Kürtenová spoléhá na výjimečnou soudržnost svého týmu parkurových jezdců. Doufá, že pomůže "Lvům" k úspěchu na Prague Playoffs, které začnou ve čtvrtek v O2 Areně. V sestavě má i loňského vítěze Super Cupu družstev v Praze Marca Houtzagera, který byl před rokem členem týmu Madrid in Motion.

Prague Lions se většinu roku museli obejít bez zraněné Anny Kellnerové a třikrát v této sezoně skončili na stupních vítězů. Dvakrát to bylo v září, kdy vyhráli v Římě a obsadili třetí příčku v New Yorku. V celkovém pořadí byli po 18 závodech sedmí. Pro pražské vyvrcholení sezony mají ty nejvyšší cíle.

"Nemůžete přijet na nejdůležitější soutěž roku a nechtít být ve finále v neděli, nemít cíl být na pódiu. Chceme potěšit zdejší fanoušky," řekla novinářům Kürtenová. "Máme velmi silný týmový duch, velmi semknutý tým. Naši jezdci bojují jeden za druhého a doufám, že to dokážeme využít," doplnila.

Do Prahy nominovala Belgičana Nielse Bruynseelse, Nizozemce Gerca Schrödera a Marca Houtzagera a Němce Marca Kutschera. V každém kole může nasadit tři z nich. "Máme tady nové skoky a některé jsou velmi děsivé. Jak jste viděli loni, tak někteří koně prováděli divné věci, když se lekli nějaké překážky. Dáme možnost celému týmu, někdo si nějaké překážky skočí, někteří je jen ukážou svému koni. Pak si sedneme a zvážíme, co bude nejzkušenější a nejjistější sestava pro čtvrtek," uvedla Kürtenová.

Ve hře o trofej je šestnáct týmů a manažerka Prague Lions si uvědomuje, že hned první kolo bude náročné. "Počítají se tři jezdci, nikdo se neškrtá, je to velmi těžké. V našem sportu to není jen jezdec, který musí být ve formě, kůň taky musí být ve formě. Ve čtvrtek je malý prostor pro chybu," vysvětlovala.

Důkazem byl loňský ročník, kdy podle ní Prague Lions papírově patřili k favoritům, ale vypadli hned ve čtvrtfinále. Nejzkušenějšímu členovi týmu Pederu Fredricsonovi, stříbrnému olympijskému medailistovi z Ria, odmítl jeho Hansson poslušnost před překážkou v barvách české vlajky. "Bylo trochu ironické pro Prague Lions, že jsme doplatili právě na českou vlajku. Ale papírově byl Peder Fredricson s Hanssonem loni jednou z nejsilnějších dvojic v Global Champions," vzpomínala Kürtenová.

Ocenila také loňský přínos Kellnerové, která se Silverstonem G absolvoval parkur s jedinou chybou. "Je to velká ztráta, že nemůže jet. Loni předvedla se Silverstonem skvělý výkon," litovala Kürtenová, která dvaadvacetiletou českou jezdkyni trénuje.

Jednička týmu Bruynseels se výhrou v Cannes kvalifikoval i do sobotní Super Grand Prix, ale může závodit každý den. "Je to možné, protože má dva koně. Tím jsme mu to umožnili. Můžeme mít šest koní na čtyři jezdce, dva koně budou mít Niels a Marc (Houtzager). Gerco a Marco mají po jednom. Budeme to brát den ode dne tak, abychom Nielse v sobotu viděli na Ganzie," přemítala Kürtenová. Právě s klisnou Ganzia de Muze pětatřicetiletý belgický jezdec v Cannes vyhrál.

Ve čtvrtek budou Prague Lions v konkurenci dalších jedenácti týmů bojovat o jedno z osmi postupových míst. Čtvrtfinále začne ve 20:00.