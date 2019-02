UFC v Praze se blíží, program zahájí středeční otevřený trénink

V sobotu se v České republice poprvé v historii uskuteční galavečer nejprestižnější světové organizace smíšených bojových umění (MMA). V rámci UFC Fight Night se v pražské O2 areně představí i česká bojovnice Lucie Pudilová, která se před vyprodaným hledištěm utká s obávanou ranařkou Liz Carmoucheovou z USA.

Pudilovou čeká pátý zápas ve slavné organizaci, dosud dvakrát vyhrála. "Jsem z toho i trochu nervózní, ale to bývám vždycky. Zároveň se strašně těším. Mám radost, že to bude doma, nemusím nikam cestovat a fanoušci mi pomůžou, abych ze sebe vydala co nejlepší výkon," uvedla Pudilová.

Čtyřiadvacetiletá bojovnice bude poprvé od svého vstupu do UFC bojovat v muší váhové kategorii do 57 kilogramů, která je o jeden stupeň nižší než ta, ve které zápasila doteď. "Konečně se nemusím přejídat, nikdy jsem nebyla úplně ta pravá bantamová váha," řekla Pudilová.

Její soupeřkou bude americká veteránka Carmoucheová, která byla společně s krajankou Rondou Rouseyovou vůbec první ženskou zápasnicí v UFC. Američanka má na kontě dvanáct výher a šest porážek, pro českou zápasnici představuje zatím největší výzvu v kariéře.

Hlavní zápas večera obstará úspěšný polský bojovník Jan Blachowicz, který v zámořské organizaci zápasí již pátým rokem. Jeho soupeřem bude zkušený Brazilec Thiago Santos. V O2 areně je naplánováno celkem třináct duelů, na takzvané hlavní kartě se mimo jiné představí i Rus Petr Jan, Stefan Struve z Nizozemska či Brazilec Michel Prazeres.

Galavečer UFC se uskuteční v sobotu, už ve středu ale začne oficiální program akce. Fanoušci bojových umění se mohou těšit na otevřený trénink, který se uskuteční od 17:00 v Galerii Harfa. V pátek je v O2 areně od 17:00 na programu oficiální vážení a autogramiáda s volným přístupem diváků. V sobotu začnou zápasy v 17:00, hlavní blok odstartuje o tři hodiny později.

Středa, 20. února

UFC FIGHT NIGHT® : OTEVŘENÝ TRÉNINK

Galerie Harfa

Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9

16:30 hod - 18:15 hod

Účastníci:

Lucie Pudilová - UFC muší váha

Stefan Struve - No.15 světového žebříčku, UFC těžká váha

Marcos Rogerio De Lima - UFC těžká váha

Jan Blachowicz - No. 4 světového žebříčku, UFC polotěžká váha

Thiago Santos - No. 6 světového žebříčku, UFC polotěžká váha

16:30 hod: příchod médií

17:00 hod: trénink - Marcos Rogerio de Lima

17:15 hod: trénink - Thiago Santos

17:30 hod: trénink - Lucie Pudilová

17:45 hod: trénink - Stefan Struve

18:00 hod: trénink - Jan Blachowicz

18:15 hod: závěr akce

• Vstup médií: Média můžou využít hlavní vstup do Galerie Harfa

• Sportovci po skončení tréninků nebudou k dispozici na rozhovory

• Možnost pořízení videí a fotografií

• TRÉNINK JE OTEVŘENÝ PRO VEŘEJNOST, VSTUP VOLNÝ

Čtvrtek, 21. února

UFC FIGHT NIGHT® : MEDIÁLNÍ DEN

Prague Marriott Hotel

V Celnici 8, 110 00 Nové Město, Praha

11:00 hod - 15:00 hod

Účastníci:

John Dodson - No. 8 světového žebříčku, UFC bantamová váha

Petr Yan - No. 14 světového žebříčku, UFC bantamová váha

Liz Carmouche - UFC muší váha

Lucie Pudilová - UFC muší váha

Gian Villante - UFC polotěžká váha

Michal Oleksiejczuk - UFC polotěžká váha

Stefan Struve - No. 15 světového žebříčku, UFC těžká váha

Marcos Rogerio de Lima - UFC těžká váha

Jan Blachowicz - No. 4 světového žebříčku, UFC polotěžká váha

Thiago Santos - No. 6 světového žebříčku, UFC polotěžká váha



Program:

11:00 hod: příchod médií

11:30 hod: Yan, Pudilová, Oleksiejczuk, Rogerio de Lima, Santos

12:15 hod: face offs

12:30 hod: Dodson, Carmouche, Villante, Struve, Blachowicz

13:15 hod: mediální oběd

15:00 hod: závěr akce

• Vstup médií: Akce se uskuteční v sálech Bohemia Room 2 a 3

• Možnost pořízení videí a hromadných rozhovorů

• K dispozici budou pracovní místa a wifi

• UZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

Pátek, 22. února

UFC FIGHT NIGHT® : SLAVNOSTNÍ VÁŽENÍ

O2 arena

Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9

15:00 hod - 18:45 hod

15:00 hod: příchod médií, otevření O2 areny pro veřejnost

16:00 hod: Q&A s Joanna Jedrzejczyk a Volkan Oezdemir

17:00 hod: vážení

17:45 hod: autogramiáda pro fanoušky s Joanna Jedrzejczyk a Volkan

Oezdemir

18:45 hod: závěr akce

• OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST, VSTUP VOLNÝ

• Vstup médií: hlavní vchod do O2 areny

Sobota, 23. února

UFC FIGHT NIGHT® : BLACHOWICZ vs. SANTOS

O2 arena

Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9

16:00 hod - 23:30 hod

16:00 hod: příchod medií, otevření O2 areny pro veřejnost

17:00 hod: první zápas

20:00 hod: UFC FIGHT NIGHT® - začátek zápasů hlavní karty

cca 23:00 hod UFC FIGHT NIGHT® - závěr akce

cca 23:30 hod: UFC FIGHT NIGHT® -

pozápasové rozhovory



*Změna programu vyhrazena

• Vstup médií: č. 31

• Vstup pro média bude otevřen od 16:00 hod - 19:00 hod.

• Rozhovory a videa bude možné pořídit pouze v tiskovém středisku

• K dispozici bude pracovní prostor a internet

• Večeře bude podávána od 16:00 hod do 19:00 hod v tiskovém středisku



Kontakty pro média:

Vicky Coghlan Rene Manwaring Martina Kučerová

+44 7917 468008 +44 7800 513 876 +42 0724 251 585

vcoghlan@ufc.com rmanwaring@ufc.com kucerova@sprmedia.eu

Pro informace a obsah doporučujeme sledovat profil UFC® Press Portal