Úmorné vedro na Tour přálo Italovi, Kreuziger si pohoršil

Vítězem 17. etapy na Tour de France se před přesunem do Alp stal po úniku italský cyklista a loňský mistr Evropy v silničním závodě Matteo Trentin. V čele je i nadále Francouz Julian Alaphilippe, který do cíle v Gapu přijel v hlavním pelotonu, v němž byl i Roman Kreuziger, s více než dvacetiminutovou ztrátou na vítěze.

Devětadvacetiletý Trentin oslavil v etapě s dvěma relativně lehčími stoupáními svůj třetí dílčí triumf na Tour a zároveň se postaral o letošní čtvrté prvenství pro stáj Mitchelton-Scott. Kromě titulu mistra Evropy má Trentin na kontě i čtyři etapové výhry na Vueltě a jednu na Giru.

Průběžné pořadí vede Alaphilippe o 1:35 minuty před britským obhájcem Geraintem Thomasem. Třetí Nizozemec Steven Kruijswijk je zpět o dalších 12 sekund. Kreuziger klesl o jednu příčku na 15. místo, jeho ztráta na čelo zůstala více než dvanáctiminutová.

Většinou je to Slovák Peter Sagan, který se postará o humorné vložky jednotlivých etap. Naposledy se stalo hitem internetu video, ve kterém za jízdy podepisuje obdivovateli svou biografii. Tentokrát to byl Francouz Alaphillippe, jež pobavil cyklisty okolo sebe i řadu fanoušků. Když si chtěl nasadit brýle, nepovedlo se mu to a k pobavení všech okolo skončily v příkopu.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 17. etapa (Pont du Gard - Gap, 200 km). 1. Trentin (It./Mitchelton-Scott) 4:21:36, 2. Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick-Step) -37, 3. Van Avermaet (Belg./CCC), 4. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 5. Teuns (Belg./Bahrajn-Merida), 6. G. Izaguirre (Šp./Astana) všichni -41, 7. Oss (It./Bora-hansgrohe) -44, 8. Perichon (Fr./Cofidis), 9. Skujinš (Lot./Trek-Segafredo) oba -50, 10. Herrada (Šp./Cofidis) -55, ...58. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -20:10. Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 69:39:16, 2. Thomas (Brit./Ineos) -1:35, 3. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:47, 4. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -1:50, 5. Bernal (Kol./Ineos) -2:02, 6. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:14, 7. Landa -4:54, 8. Valverde (oba Šp./Movistar) -5:00, 9. Urán (Kol./EF Education First) -5:33, 10. Porte (Austr./Trek-Segafredo) -6:30, ...15. Kreuziger -12:06.