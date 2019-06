Úspěch na Evropských hrách řadím vysoko, zářil bronzový Bárta

Zřejmě nejvýraznější úspěch v kariéře si dnes v Minsku připsal český cyklista Jan Bárta. V časovce na Evropských hrách skončil třetí a poté řekl, že si toho cení možná víc než sedmého místa na mistrovství světa v roce 2012.

"Tento úspěch řadím hodně vysoko. Jsem několikanásobný mistr republiky, ale tohle je větší závod. Na světě jsem byl sedmý, což je hezké, ale bez medaile. S tou je to něco jiného, speciálního," řekl Bárta novinářům v Bělorusku.

Čtyřiatřicetiletý český reprezentant startoval až jako třetí od konce, takže měl dobrý přehled o tom, jak jedou hlavní soupeři. "Znal jsem mezičasy Kirijenka a snažil jsem se jet podle toho. Ze začátku rychle, ale nepřepálit. Letos mi ale trošku chybí dlouhé časovky a musel jsem trošku zpomalit. Možná jsem mohl začít trochu pomaleji, ale třetí místo je dobré. Placka se počítá," uvedl Bárta.

Na prvním mezičase dokonce vedl. "A možná mě to trošku rozhodilo. Sledoval jsem budík a méně se soustředil na trať. Těžko ale říct," pokrčil rameny Bárta, který nakonec nestačil jen na domácího Vasila Kirijenka a Portugalce Nelsona Oliveiru. Čtvrtého Ryana Mullena z Irska za sebou nechal o necelou sekundu. "To jsem ani nevěděl. Ono je to ale nakonec ve finále stejně jedno. Je to kousíček, ale jde o to, zda jste třetí, nebo čtvrtý," podotkl.

Zkušený cyklista patří mezi kvalitní časovkáře, na medaili proto pomýšlel již před startem. "Koukal jsem na startovní listinu, ale snažil jsem se to vytěsnit a soustředit se na samotnou časovku," řekl Bárta. Pořadatelé pro cyklisty připravili celkem náročnou trať. "Nebyla úplně jednoduchá. Nebyla to úplná placka, bylo to zvlněné a silnice byla hodně široká, takže vítr šel celkem cítit. Řekl bych, že to bylo hodně na morálku. Moc vám to neubíhá a připadá vám, že nejedete moc rychle," řekl jezdec stáje Elkov-Author.

Evropský úspěch Bárta ale moc slavit nemůže. Hned ve středu odletí domů a okamžitě se přesune do Trnavy, kde jej o den později čeká společné česko-slovenské mistrovství a opět start v časovce. Celý den tak bude na cestě. "Uvidíme, jak se dám dohromady. Letím do Prahy a pak hned autem přejíždím na Slovensko. Zítra večer se potřebuju ještě projet na kole, tak snad to klapne," dodal Bárta. Ještě složitější to budou mít jeho mechanici, kteří se s koly vydali na cestu hned po závodě.