V nominaci judistů na MS nechybí Krpálek. Ve výběru je i žena

Čeští judisté vyrazí na zářijové mistrovství světa v Baku s desetičlennou sestavou. Poprvé od roku 2011 bude na šampionátu reprezentovat Česko i žena, v nominaci je Alice Matějčková. Ve výběru šéftrenéra Petra Laciny nechybí ani olympijský vítěz Lukáš Krpálek, který se naposledy pral na dubnovém mistrovství Evropy, kde získal titul.

V ženské kategorii se na mistrovství světa naposledy dostala v roce 2011 Lucie Chytrá. Od té doby bylo ženské judo v Česku na ústupu. V poslední době se ale opět blýská na lepší časy, i proto, že se ženám jako trenér věnuje bronzový medailista z ME 2011 Jaromír Ježek.

Šanci proto dostala dvacetiletá Matějčková, která v květnu získala ve váze do 78 kilogramů zlato na Evropském poháru v Orenburgu a v červnu bronz na Evropském poháru v Bělehradu. "Rozhodli jsme se ji nominovat po jejím prvním a třetím místě na Evropském poháru," řekl Lacina.

Po zdravotních potížích a shazování do váhy do 100 kilogramů nechybí Michal Horák. V nové kategorii pojede na MS také Pavel Petřikov, který od letošního roku závodí ve váze do 66 kilogramů. Ve váze do 60 kilogramů se pokusí potvrdit zlepšenou formu David Pulkrábek. Po absenci na ME kvůli operaci ramena se do nominace vrací Jakub Ječmínek (do 73 kg).

V historicky nejpočetnější nominaci nechybějí ani bratři Ivan (do 81 kg) a Jiří (do 90 kg) Petrové, Jaromír Musil (do 81 kg), světová šestnáctka váhy do 90 kilogramů David Klammert a největší favorit Krpálek, který si po zlatu na ME dal pauzu kvůli narození dalšího potomka a poté oddaloval start vinou náročné přípravy i zdravotních obtíží. "Už se ale dostává do slušné formy. Cítí se silný a z mého pohledu se pere moc pěkně. Daří se mu technicky, je v dobré pohodě," řekl Lacina.

Šampionát, který se v Baku koná od 20. do 27. září, se už započítává do olympijské kvalifikace. Závodníci si na něm mohou zapsat trojnásobný zisk bodů v porovnání s turnaji Grand Prix či kontinentálními šampionáty a dvojnásobek oproti grandslamovým podnikům světového okruhu.