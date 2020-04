V ohrožení je také srpnový termín startu závodu

Uspořádání cyklistické Tour de France může být i po přeložení startu na konec srpna komplikované. Premiér Édouarde Philippe oznámil, že až do září budou v zemi kvůli pandemii koronaviru platit opatření, která zakazují konání veřejných akcí s účastí více než 5000 osob. To by organizátorům slavné Grand Tour překazilo plány, závod totiž chtějí odjet před diváky.

Nejslavnější cyklistický závod Tour de France měl původně odstartovat 27. června, kvůli pandemii koronaviru byl ale před dvěma týdny odložen o dva měsíce na 29. srpna. Pořádající společnost ASO počítala s původním rozpisem etap a finišem 20. září v Paříži na Champs-Élysées.

Zatím není jasné, zda se opatření budou na Tour vztahovat, Philippe ve svém projevu cyklistické závody výslovně nezmínil. Pokud by ale nařízení platilo, nemohla by Tour v srpnovém termínu odstartovat ani bez diváků. Celá kolona s jezdci, doprovodnými členy týmů, pořadateli, novináři a ochrankou čítá několik tisíc lidí. Ředitel závodu Christian Prudhomme navíc Tour bez fanoušků od počátku odmítal.