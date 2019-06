VIDEO: Nadhazovač chtěl odpálit míč. Sám sobě zlomil nos

Každý by se měl držet toho, co umí. Tato věta přesně pasuje na baseballistu Maxe Scherzera. Nadhazovač Washingtonu Nationals si v tréninku před středečním zápasem zámořské MLB zkusil, jaké to je na pálce. Skončil se zlomeným nosem a pořádným monoklem.

Přes to, že bere miliony dolarů ročně a patří mezi nejlépe placené baseballisty ligy, tak je to jenom člověk. Americký nadhazovač si při tréninku vyzkoušel pozici pálkaře a dopadl se zlomeným nosem. Při pokusu o tzv. ulívku si nepočínal vůbec šikovně a míček ho udeřil do obličeje.

Kurióznost daného momentu pěkně vyjadřuje postoj týmového kolegy, který Scherzerovi připravil "osudový" nadhoz. Jakoby s rukama v bok ani nevěřil, co se právě přihodilo.

Max Scherzer broke his nose after taking a ball off the face during a bunting drill. pic.twitter.com/M9o4hYBj0J - ESPN (@espn) 19. června 2019

Situace se stala před utkáním Washingtonu Nationals proti Philadelphii Phillies. Mad Max z Missouri, jak je Scherzerovi přezdíváno, se však příprava na duel nevydařila. Jeho místo v zápase musel zaujmout další nadhazovač týmu Patrick Corbin, jenž nakonec dovedl Nationals k výhře 6:2.

Na duel proti stejnému soupeři o pár hodin později byl už ale potlučený nadhazovač připravený.

Čtyřiatřicetiletý Američan při tom není žádný vyjukaný mladík, nýbrž jeden z nejzkušenějších baseballistů v MLB. Zahrál si už celkem na šesti All Star Games, dokonce se mu podařilo několikrát opanovat statistiku v počtu strike outů. V roce 2015 podepsal smlouvu na sedm let, díky které si ročně vydělá v přepočtu necelých 686 milionů korun.

Ale ani legendě jako je Scherzer se občas nevyhnou zprvu "klukovské" nezdary.