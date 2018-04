VIDEO: Pětkrát za sebou do vody. Garcia vyrovnal smutný rekord

Loni prestižní zelené sako získal, letos na něj ztratil šanci hned po prvním kole. Španělský golfista Sergio Garcia zahrál na tradičním Masters v americké Augustě devět ran nad par hřiště a je až předposlední z celého startovního pole. Hitem internetu se stalo hlavně jeho nevydařené vystoupení na patnácté jamce, na kterou potřeboval třináct ran. Míček z jeho hole totiž neustále končil ve vodě.



Jamka je přitom jen pětiparová, Garcia na ní však korunoval svůj nepovedený výkon. Třinácti údery vyrovnal negativní rekord hřiště v Augustě, ještě nikdo na jedné jamce nepotřeboval víc ran. Hned pětkrát pak dlouhý odpal poslal do vody a místy asi nevěřil vlastním očím, co že se to právě děje.

Na internetu se pak objevilo parodické video, kde jeho nepovedené údery doprovázejí tóny známé písně z filmu Titanic. Televizní komentátoři v přímém přenosu Garciově selhání dokonce vůbec nechtěli věřit a podivovali se, jestli jim režisér nenabízí opakované záběry jedné a té samé rány. Všechny nezdary totiž vypadaly skoro identicky.



O žádný nepovedený střih ale nešlo, Garcia na letošním Masters skutečně zcela vyhořel a loňský triumf neobhájí. Po prvním hracím dnu je v čele Američan Jordan Spieth, který zahrál šest ran pod par a zelené sako vybojoval už v roce 2015. Jeho slavný krajan Tiger Woods, který se po vleklých zdravotních problémech pokouší vrátit zpět mezi golfovou elitu, za Spiethem zaostal o sedm ran a průběžně se dělí o devětadvacáté místo.