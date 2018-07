VIDEO: Policista shodil Frooma z kola. Myslel, že je fanoušek

Slavná Tour má za sebou další etapu, opět v ní poněkud překvapivě hráli roli i policisté. Svět tentokrát obletělo video s ochráncem zákona, který si na trati popletl Christophera Froomea s fanouškem, načež jej shodil z kola. Na tento den bude chtít britský cyklista hodně rychle zapomenout.

Dosud poslední dvě etapy přinesly fanouškům velký zážitek. Kromě těžkých pyrenejských bojů a zajímavých výsledků však příznivce zaujali trochu netradičně i policisté. Ti se v úvodu šestnáctého závodu slavné Tour museli popasovat s demonstranty, kteří "zabarikádovali" trať. Ochránci zákona dokonce použili slzný plyn, jenž se dostal do očí i mnohým jezdcům.

O policistech se mluví i po středeční etapě, která byla historicky nejkratší v historii. Jeden z nich se totiž zapletl do konfliktu s Chrisem Froomem. Britský jezdec se po náročném a nepříliš zvládnutém stoupání na Col du Portet chtěl dostat pryč z kopce, navlékl si proto černou pláštěnku. Nešťastný strážník si jej však spletl s fanouškem a chtěl jej zastavit, načež cyklistu z týmu Sky shodil k zemi.

Via @marcvisa14 Froome very angry after a gendarme throws him to the ground on the descent after the end of the stage. The policeman confuses the British with an amateur. Annoyed and the fat ones.#teamsky #froome #chrisfroome #letour #letourdefrance #gendarmerie #ironmannews pic.twitter.com/fHzrpxOlBX