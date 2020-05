Virtuálnímu výjezdu na Stelvio kraloval Ital Ciccone.

Italský cyklista Giulio Ciccone vyhrál vyřazovací vrchařský závod na trenažéru. Ve finále druhé části série online závodů The Challenge of Stars porazil Belgičana Thomase De Gendta. Čtyřnásobný vítěz Tour de France Brit Chris Froome ve virtuálním zhruba tříkilometrovém výjezdu na Stelvio s průměrným stoupáním 8,69 procenta vypadl hned v prvním kole po porážce s Francouzem Warrenem Barguilem.

"Moc se mi to líbilo, byl to unikátní formát a skutečná výzva. Opravdu mě to bavilo. A teď si odpočinu," uvedl Ciccone, pětadvacetiletý člen stáje Trek Segafredo, který během loňské Tour de France jel chvíli ve žlutém trikotu vedoucího závodníka.

Ve virtuálním stoupání na Stelvio, v kterém se představilo osm cyklistů, Ciccone předčil nejdříve Dána Jakoba Fuglsanga. Pak na něj nestačili ani Němec Simon Geschke a De Gendt.

The Challenge of Stars zahájil sobotní souboj sprinterů, který ovládl Nizozemec Fabio Jakobsen.

Na silnici by měli cyklisté po koronavirové pauze znovu startovat od srpna