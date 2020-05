Vítěz Tour: Pro Frooma a Thomase se obětovat nehodlám.

Konání Tour de France, jejíž start byl kvůli pandemii koronaviru odložen až na konec srpna, je sice dál ve hvězdách, ale obhájce prvenství Egan Bernal dal raději s dostatečným předstihem najevo své ambice. V rozhovoru pro španělskou verzi Eurosportu třiadvacetiletý kolumbijský cyklista prohlásil, že se nehodlá pro nikoho obětovat, i kdyby mělo jít o týmové parťáky ze stáje Ineos.

Bernal odjel zatím pouze dvě Grand Tour, v obou případech šlo o Tour de France. Po premiéře v roce 2018 a celkovém 15. místu dosáhl loni životního úspěchu, který byl o to cennější, že vyhrál "Starou dámu" jako nejmladší jezdec od roku 1909 a jako celkově třetí nejmladší cyklista bohaté historie nejslavnějšího závodu světa.

"Jsem mladý, ale už se mi podařilo jednou Tour de France vyhrát. Když budu stoprocentně připravený a v pohodě, nehodlám vyhodit z okna příležitost připsat si na Tour další prvenství, to je zcela jasné. Nechci se obětovat, nemyslím, že bych udělal něco takového. Domnívám se ale, že stejně tak to vnímají i všichni ostatní," prohlásil Bernal.

Vedení špičkové britské stáje tak může mít v otázce nastavení hierarchie pro závod zamotanou hlavu. Ohromnou chuť po velkém comebacku po zranění prokazuje Chris Froome, čtyřnásobný vítěz z let 2013 a 2015 až 2017. A počítat je bezpochyby zapotřebí také s Geraintem Thomasem, jenž navázal na Froomea celkovým triumfem v roce 2018 a loni skončil druhý.

"Zcela rozumím, v jaké situaci tým je. Pojďme si klidně říct, že by pro ně bylo zajímavé vyhrát popáté Tour de France s Chrisem nebo dosáhnout na další prvenství s Geraintem Thomasem," prohlásil Bernal.

"Jde o dva britské jezdce a jedná se o britskou stáj. Samozřejmě, že je to pro ně důležité. A já to chápu. Pro Chrise by to byla nejlepší možná cesta zpátky, kdyby vyhrál popáté. S Geraintem se prostě musí počítat, že by rád vyhrál podruhé. Jde o jezdce, který byl za poslední dva roky první a druhý, ale stejně tak i já jsem si vybudoval nějakou pozici," dodal rodák z Bogoty.

Zásadní podle něho bude, v jaké formě přijedou všichni tři na Tour, kterou mnozí vyhlížejí jako zásadní zlomový bod při boji s pandemií a vynuceném zastavení závodního kolotoče.

"Musíme si počkat a teprve pak uvidíme, jak každý závodník dorazí na Tour připravený. Teď nezávodíme, takže těžko odhadovat, jak to bude vypadat. Z mého pohledu to tým dělá velmi dobře, když nechá tahle rozhodnutí až na dobu, kdy bude zřejmé, jak kdo na tom je. Může to znít otřepaně, ale silnice každému určí, jaké je jeho místo," přemítal Bernal.

"Jakmile se odjede pár úvodních etap, tak to rychle poznáme. A krůček po krůčku bude ten pohled jasnější a zřetelnější. V současnosti je ale potřeba zachovat si chladnou hlavu a soustředit se na trénink," zdůraznil kolumbijský cyklista.