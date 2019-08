Vraštil se Šimánkem si na MS olympijskou účast nezajistili.

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek skončil čtvrtý ve finále B na mistrovství světa ve veslování a nepodařilo se mu tak vybojovat postup na olympijské hry v Tokiu 2020. Na vrcholnou akci příštího roku se v rakouském Ottensheimu v jejich kategorii kvalifikovalo sedm lodí, česká dvojice tak potřebovala k postupu svou závěrečnou jízdu vyhrát.

Vraštil se Šimánkem na předešlých dvou světových šampionátech malé finále vyhráli, dnes se jim ale tento výsledek nepodařilo zopakovat. Ještě v polovině trati se drželi v kontaktu s čelem, poté ale nedokázali zachytit nástup Australanů, kteří v závěru podlehli v boji o postup na olympiádu belgické dvojici Niels van Zandweghe, Tim Rys.

V pátek si postupem do finále zajistil olympijskou účast skifař Ondřej Synek, v neděli budou o letenky do Tokia bojovat skifařka Miroslava Topinková a Kristýna Fleissnerová s Lenkou Antošovou na dvojskifu. Vraštil se Šimánkem budou mít šanci usilovat o OH příští rok v dodatečné kvalifikaci.