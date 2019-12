Vrcholy Tourmalet i Anglir, španělská Vuelta zná svou podobu

Třetí cyklistická Grand Tour sezony Vuelta protne příští rok čtyři země a vede i přes proslulé vrcholy Tourmalet a Angliru. Na cestě z Utrechtu do Madridu jezdci zavítají i do Francie a Portugalska, celkem je během tří týdnů na přelomu srpna a září čeká přes 3200 kilometrů. Trasu 75. ročníku představili španělští organizátoři v úterý večer.

Z 21 etap je jen pět horských, což je o čtyři méně než v letošním ročníku, který vyhrál Slovinec Primož Roglič. Šest je kopcovitých a osm etap by mělo vyhovovat sprinterům. O celkovém vítězi by na úvod náročného závěrečného týdne mohla napovědět individuální časovka, definitivně se rozhodne 5. září v předposlední královské etapě.

😍 El mapa de #LaVuelta20 😍



😍 Here it is, the map of #LaVuelta20 😍 pic.twitter.com/OKcAcNHDsT